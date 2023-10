Astronomer observerer to planeter som frontkolliderer og det som er igjen av dem

Dette kan også interessere deg [EN VIDÉO] utenomjordiske Hva er eksoplaneter, hvor finnes de, og hvorfor er de så interessante? Videosvar…

En astronom var den første som la merke til det. Det er noe rart med lyskurven til stjernen. EN lysstyrkelysstyrke Det er infrarød dobling i tre år. Så forsvant en stjerne litt etter litt ØyneØyne Besøkende. En helt uvanlig begivenhet.

Et uvanlig fenomen forårsaket av utenomjordiske

Et internasjonalt lag tross altAstronomerAstronomer ASASSN-21qj ble opprettet for å studere denne stjernen. Over flere måneder gjennomførte de observasjonene og simuleringene de rapporterer i dag Anmeldelse Natur. Alle dataene stemmer overens med den samme ideen: hendelsen ble forårsaket av en kollisjon mellom to isgigantiske eksoplaneter.

Dette er første gang astronomer har observert et slikt fenomen. Modeller viser at det er en slik konflikt mellom utenomjordiskeutenomjordiske In Neowise-oppdraget var i stand til å produsere infrarødt lys som opprinnelig ble oppdaget NASANASA. Da den resulterende ruskskyen gradvis beveget seg foran stjernen, ble lysstyrken dempet i det synlige.

En kollisjon av utenomjordiske for å studere

Da var mysteriet løst. Men astronomer er ikke helt ferdige med ASASSN-21qj. I årene som kommer håper de å kunne observere diffusjondiffusjon Stjernelys gjennom støvet som ble igjen fra denne kollisjonen. Takk TeleskoperTeleskoper over bakken. Men mest av alt takket være romteleskopet James-Webb. De antar allerede at den nye planeten som ble dannet under kollisjonen kan ha vært omgitt av en glorie. månermåner Dannet av restene av traumer.