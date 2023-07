Astronomer oppdager hvisking av universet for første gang

– © Aurore Simonnet for NANOGrav-samarbeidet



Etter år med leting har forskere endelig klart å fange universets hvisking: en jevn strøm av lavfrekvente krusninger gjennom romtiden.

Kosmisk bakgrunnsstøy

De Gravitasjonsbølger Forvrengninger i romtid ble først spådd av Albert Einstein for over et århundre siden. Men det var ikke før i 2015 at de ble fanget direkte av LIGO-installasjonen. Siden den gang har hundrevis av funn blitt gjort.

Hvis de høyfrekvente signalene kommer fra kollisjoner av tette objekter som sorte hull og nøytronstjerner, har det lenge vært spådd at det er en slags bakgrunnsstøy som bremser forplantningen av svært lavfrekvente signaler.univers.

Mens tidligere observasjoner har brukt underjordiske anlegg til å sende ut lasere i lange tunneler og se etter små forvrengninger av lys som signaliserer passasje av en gravitasjonsbølge, er den nye tilnærmingen mer detaljert. The Astrophysical JournalBestår av et nettverk av 68 konstellasjoner Pulsar millisekunder.

En stor første

Sammenlignet med kosmiske atomklokker, sender disse restene av raskt roterende kollapsede stjerner ut elektromagnetiske pulser med svært jevne intervaller, en betydelig endring som kan avsløre banen til svært lavfrekvente gravitasjonsbølger. En nøye analyse av data samlet over 15 år innenfor rammen av NANOGrav-prosjektet gjorde det mulig å oppdage disse for første gang.» Hvisking «.

» Vi måtte ta hensyn til mange forvirrende effekter, som pulsarers bevegelse, forstyrrelser på grunn av frie elektroner i galaksen vår, ustabilitet i radioobservasjonsklokker og den nøyaktige plasseringen av sentrum av solsystemet. Vi bestemte oss ved hjelp av NASAs Juno- og Cassini-oppdrag «, understreker fysiker Michele Vallisneri.

Denne bakgrunnsstøyen antas å være et resultat av hendelser som er mye større enn de ved opprinnelsen til signalene som ble fanget opp av LIGO. Mulige forbindelser Supermassive sorte hullMassen er en million ganger større enn massen til deres «klassiske» kolleger og nøytronstjerner. Ifølge teamet vil deteksjonene bli stadig mer nøyaktige ettersom flere teleskoper blir med i programmet.