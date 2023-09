Astronomi: Som synlig for det blotte øye, vil kometen Nishimura krysse himmelen denne tirsdagen ved daggry.

Oppdaget for mer enn en måned siden, vil gassen og isen som krysser solsystemet komme så nær jorden som mulig før den går mot solen denne tirsdagen. For å se det, må du våkne rundt 05:30.

Det var bare et stjerneskudd i en kort måned før det fordampet inn i solsystemets grenser. Men tidlig denne tirsdag morgen, Kometen Nishimura Den er veldig nær jorden og kan sees med det blotte øye.

Tidlig i morges så jeg denne herligheten ☄️ – Comet Nishimura C/2023 P1 pic.twitter.com/cFBgyGrjOm — KRL (@Kennethleros) 10. september 2023

125 millioner kilometer unna

Til sammenligning bør vi absolutt sette det i perspektiv, det 125 millioner kilometer lange helt identiske objektet, offisielt kalt C/2021 P1, ble identifisert 11. august av den japanske amatørastronomen Hideo Nishimura. Den passerte deretter inn i stjernebildet Tvillingene, kun synlig for instrumenter da den ble oppdaget, lavt i horisonten i retningen nærmest Solen.

«Denne delen av himmelen blir ikke skannet av automatiserte teleskoper,» forklarer Himmel og rom, fordi den er så nær solen, åpner den feltet for amatørastronomer. I testingen av dette området brukte Hito Nishimura en strategi som har fungert tidligere; Den store Hyakutake-kometen fra 1996 ble oppdaget, for eksempel av en annen japansk amatør.» Han hadde allerede isolert to til i 1994 og 2021.

Litt til venstre for Hyrdestjernen

Siden oppdagelsen har Nishimura fortsatt å intensivere til denne helgen på den nordlige halvkule, da den ble synlig med små kikkerter eller til og med enkle kikkerter. Alltid tidlig om morgenen, rundt 05.00.

For øyeblikket i stjernebildet Løven, vil den «beite» oss denne tirsdagen og deretter komme innenfor 35 millioner kilometer fra solen, og truer med å bli fortrengt av stjernens tyngdekraft.

Denne tirsdagen bør du våkne 2 timer før den planlagte soloppgangen klokken 7:27. «Vi bør se etter det nær horisonten,» forklarer Le Point, «mot nordøst,» litt til venstre for Shepherd’s Star. For å hjelpe deg med å finne den, Internett-bruker Minner spesielt om Star Walk 2 og Sky Tonights mobilapper.