Astronomisk beløp som Puff Daddy må betale Sting daglig for denne vellykkede redningen

Den kjente rapperen Puff Daddy må betale sangeren et astronomisk beløp hver dag for å ha brukt Stings sample uten hans tillatelse.

Hiten ble en umiddelbar hit, solgte over 7 millioner eksemplarer, toppet listene i 15 land og fikk en Grammy Award for beste rapprestasjon. Men det er en liten ting: tillatelse til å bruke Stings modell, som er B. Musikken fungerer som grunnlaget for DDs sang… så de to artistene måtte finne en økonomisk avtale.

Sangen kostet ham dyrt… Rapperen Buff Daddy har gjennom årene blitt tvunget til å betale Sting, lederen av politigruppen, en stor sum penger hver dag for å ha brukt musikken hans uten lyd. . Tvilsomt er hans hit «I’ll Be Missing You» fra 1997 en cover av «Every Breath You Take», en hyllest til vennen hans, den berømte rapperen BIG, som døde samme år. Brodd.

Det avslørte Sting i et intervju. På Twitter bekreftet Buff Daddy at han betaler politisjefen 5000 dollar om dagen i royalties. En avtale som ikke ser ut til å forstyrre hiphop-ikonet: «5000 om dagen. Jeg elsker broren min Sting»Han tvitret et intervju med Sting, der den engelske sangeren sa at han fikk 2000 dollar om dagen fra rapperen.

Sting sa også at affæren førte ham nærmere Puff Daddy. «Vi er gode venner nå.», han sa. Han innrømmet at tittelen på DD var «I’ll Be Missing You». «Vakker versjon av denne sangen». Takket være denne kontrakten som binder dem for alltid, vil de to artistene aldri savne hverandre igjen.