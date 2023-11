Asyl og migrasjon: Italia overfører mottak av migranter reddet på havet til Albania

Italia vil åpne to sentre i ikke-EU-medlemsstaten Albania for å ta imot migranter reddet til sjøs under en avtale som ble signert i Roma mandag med statsminister Giorgia Meloni og Edi Rama.

De to italiensk-drevne sentrene er anslått å være vertskap for opptil 3000 migranter, eller omtrent 39 000 mennesker i året, når de blir operative våren 2024, ifølge et dokument levert til AFP av offentlige tjenester.

Disse «to-innreise og midlertidige mottaksstrukturene for migranter reddet til sjøs» vil muliggjøre «rask behandling av asylsøknader eller mulige hjemsendelsesprosedyrer».

Ilandstignings- og identifiseringsprosedyrer vil finne sted ved det første mottaks- og inspeksjonssenteret som ligger i havnen i Shenzhen (nord), mens senteret i Kjadar, som ligger tjue kilometer unna, vil være ansvarlig for påfølgende prosedyrer.

Begge sentrene under italiensk jurisdiksjon vil dra nytte av samarbeidet med albanske politistyrker for sikkerhets- og overvåkingsoperasjoner.

MR. Meloney avklarte i regjeringens hovedkvarter med Rama.

Stilt overfor en tilstrømning av migranter siden januar (145 000 sammenlignet med 88 000 i samme periode i 2022), har Italia appellert om solidaritet fra sine europeiske partnere, så langt til ingen nytte. «Hvis Italia lanserer en appell, vil Albania svare,» sa Edi Rama og trakk på Melonis støtte til EU-inntreden.