Atari vil gi ut et nytt spill på … Atari 2600

Atari 2600 er (nesten) like gammel som videospill. Denne mytiske konsollen fra 1977, som deltok i videospillkrasjen på 80-tallet, er ikke den første plattformen man tenker på når vi snakker om videospillutgivelser de siste årene. Og likevel, flere tiår senere, er her et helt nytt spill for denne ærverdige stamfaren.

Atari, selskapet som skapte Pong, bestemte seg for å reise seg fra asken for noen år siden. Hvis Atari VCS allerede hadde blitt lansert, en hybridplattform mellom datamaskin og konsoll som lar deg spille selskapets legendariske spill, satser nå studioet på en enda mer radikal strategi når det gjelder retrogaming. ifølge nettstedet Engadget.

Faktisk i anledning lanseringen av Herre løp og hopp på nesten alle moderne plattformer har Atari bestemt seg for å også gi ut dette nye plattformspillet på selve Atari 2600. Hvis det florerer av nyinnspillinger og remastere, er dette en av de første gangene et selskap bestemmer seg for å gi ut et nytt spill for brukere av retrokonsoller .

Men selvfølgelig, ettersom konsollens grafikkmuligheter er mye mer begrenset, vil Atari 2600-versjonen ha en vakker 8-bits følelse strippet for alle de moderne triksene til de andre versjonene. Det er nok å si at det ikke vil være et spill for alle, gitt grensesnittets spesielt minimalistiske og pikselerte utseende.

Men når det gjelder rent innhold, bør spillet ikke være annerledes og ha like mange nivåer, fiender og spillelementer som den «moderne» versjonen. Noe for å glede fansen.

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube og Instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.