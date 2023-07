Atomkraft: Striden mellom den belgiske staten og Engy om demontering av kraftverk er gravlagt

Som vi skrev forrige uke, løste ikke avtalen mellom Engie og Vivaldi, om utvidelsen av Doel 4 og Tihange 3, alle forskjellene mellom den belgiske staten og det franske energiselskapet. En tvist på 2 milliarder euro pågår fortsatt om kostnadene ved å demontere atomkraftverkene. Hva snakker vi om? Komiteen for atomarrangementer (CPN) vurderer på nytt om Engie har spart nok penger til å håndtere sine atomforpliktelser (atomavfall og demontering av kraftverk), hvert tredje år. På slutten av 2022 vedtar CPN å øke atombevilgningen med 2,9 milliarder euro, Inkludert en økning på 2 milliarder euro bare for demontering av kraftverk. Denne enorme økningen i kjernefysiske materialer har blitt utfordret av Angie, som har truet med å overta Markets Court. Avtalen 29. juni mellom Inge og Vivaldi avgjorde automatisk deler av tvisten. Avtalen fastsetter at Engie skal betale et engangsbeløp på 15 milliarder euro til den belgiske staten for den (kjente) atomavfallshåndteringen Takpris).

Demontering er ikke inkludert i pakken

Men denne fastprisen handler ikke om å demontere kraftstasjoner. Så CPN vil måtte fortsette å revurdere, hvert tredje år, om atombevilgningen betalt av Engie er tilstrekkelig til å finansiere avviklingen av anleggene.

Dermed forblir økningen på to milliarder euro i atombevilgninger for demontering på plass, etter signeringen av avtalen mellom Engi og Vivaldi. Videre omstridt av Angie, la oss huske.

Men, som forventet, har CPN endelig redusert økningen i atombevilgningen: Økningen vil være rundt 1,4 milliarder euro, i stedet for 2 milliarder euro (til demontering). Hvordan forklarer vi denne anmeldelsen? For å være forsiktig har CPN klassifisert noe av atomavfallet fra kraftverksavvikling i kategori B. Etter kjerneboring på Tihange 2 viser det seg imidlertid at noe av avfallet kan gå inn i kategori A, som er rimeligere. Dette er visse volumer betong som omgir reaktorkaret. Kjernene tillot Engy å bevise at disse størrelsene kan klassifiseres som klasse A. Andre elementer gjorde det mulig å senke bunnlinjen.

Vil denne anmeldelsen tilfredsstille energiselskapet? «For Electrabel er det ikke lenger grunn til å anke til markedsdomstolensvarer Anne-Sophie Haughey, en talskvinne for Angie. NPCs avgjørelse bekrefter det vi forventet.». Offisielt har økningen i kjernefysisk materiale blitt utfordret av Electrabel og Synatom, dets datterselskap som forvalter kjernefysisk materiale. Synatoms styre har foreløpig ikke tatt en beslutning i denne saken. Men hvis Electrabel ikke appellerer, er det ingen grunn for Synatom til å gjøre det. Det skal bemerkes at atomforsyningen, som er beregnet på demontering, vil bli revurdert av CPN hvert tredje år. Hvis Engis resultater blir reversert i fremtiden, kan CPN øke kjernefysisk materiale igjen.