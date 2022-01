ATP Cup – Carreno et Bautista éliminent la Norvège de Casper Ruud #ATPCup #Bautista #Spania #Norge #Ruud #Carreno

2022 a dimerr de belle manier ceté espagnol. I den nye romanen,Espagne i klasserommet Chili de Cristian Garin 3 à 0 og lançait parfa spenning sønn ATP-cup. Personvernerklæring Rafael Nadal, Espagnols Gardent er en utrustet konkurransedyktig meny for menn Roberto Bautista-Agut et Pablo Carreno Busta et ont très bien enchaîné face à la Norge du n ° 8 mondial Casper Ruud. Dette er bare noen av målsettingsprogrammene du kan bruke til å lage unikt innhold. Une performance qu na pas eu lie après leurs dux dafaites en simple implicant donc une elimination. Ils nont mum pas sauver lhonneur en double.

Det seirende de la Russie-ansiktet à l’Italie à l’ATP Cup 2021!

Vainqueurs donc de leurs deux simples i premier rencontore, Espagnols på vakt mimer Rhythm ce lundi. I kraft, Pablo Carreno Busta partait large favor to pour son premier duel avec le 345e jouer à l’ATP Viktor Durasovic, et ten a ten son rang avec sa victoire 6-3, 6-3. Roberto Bautista Agut Dette representerer ansiktet til 8 Jouer Mondial Casper Ruud. Disse homofile vil finne din egen reprise, i 2018, for en seier i l’Espagnol. I 19e jouer mondial a remis en en simposant 6-4, 7-6 (4) og validant la victoire de son pays and l’limination de la Norvège. Hell dobbelen, kapteinen Christian Ruud comptait sur Hellum Lilleengen et Andreja Petrovic men disse dernierne er i stor skala dominerende Alejandro Davidovich Fokina et Pedro Martinez 6-4, 6-1.

Spania bo perfekt 6�’�⃠£ / 6�’�⃠Davidovich Fokina / Martinez blåste Norge 6-4, 6-1 for å beholde #TeamSpain ubeseiret i 2022#ATPCup pic.twitter.com/B6ZQCmRL4a – ATPCup (@ATPCup) 3. januar 2022

Resultatene av gjenoppbyggingen av Espagne-Norge er som følger:

Qudos Bank Arena

Pablo Carreno Busta (ESP) – Vitkor Durasovic (NOR) 6-3, 6-3

Roberto Bautista Agut (ESP) – Casper Ruud (NOR) 6-4, 7-6 (4)

Alejandro Davidovich Fokina / Pedro Martinez (ESP) – Lukas Hallum Lilleengen / Andreja Petrovic (NOR) 6-4, 6-1



GRUPPE A 1 Serbia — — — —

1 Norge — — — —

1 Chile — — — —

1 Spania — — — —

GRUPPE B 1 Russland — — — —

1 Italia — — — —

1 Frankrike — — — —

1 Australia — — — —

GRUPPE C 1 Tyskland — — — —

1 Canada — — — —

1 Storbritannia — — — —

1 USA — — — —