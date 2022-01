ATP Cup – Kareno fortsetter mot Durasovic, Rudd-Batista #ATPCup #Spania #Norge #Bautista #Ruud #Carreno

2022 har fått en god start på spansk side. På nyttårsdag i Frankrike, denSpania Overgått Chili Fra Christian Karin 3 til 0 og hans startet ATP-fil. Plukket Rafael Nadal, Har et spesielt konkurransedyktig lag ledet av spanjolene Roberto Batista-Agut Og Pablo Carreno Pusta Og prøver å gå videre Norge Verden nr. 8 Caspar Root. Sistnevnte, svært nær exit, skulle nå rekord på mandag. Fikk en dårlig start etter nederlaget Durasovic Mot spansk nr. 2.

Så vinnerne av deres to singler på det første møtet, denne gangen kunne ikke affæren være så enkelSpania. Faktisk, Pablo Carreno Pusta Favoritt for sin første kamp med den 345. ATP-spilleren Victor Durasovic, Og han tok plassen med sin 6-3, 6-3 seier. Roberto Batista Agut Han vil posisjonere seg mot den 8. spilleren i verden Caspar Root. De to har møttes kun én gang i 2018 for seier for den spanske spilleren. Vakker kamp i sikte. For tvillingene, den norske kapteinen Christian Root Må stole på de samme to spillerne Alejandro Davidovich Fokina / Pedro Martinez Er rapportert på den annen side.

Status for spillet etter en runde med gruppekamper#ATPCup pic.twitter.com/dvGxiQtqhE – ATPCup (@ATPCup) 2. januar 2022

Planen for mandagens Spania-Norge møte er:

Kudos Bank Stadium

Fra midnatt

Pablo Carreno Pusta (ESP) – Widkor Durasovic (NOR) 6-3, 6-3

Roberto Batista Acute (ESP) – Caspar Route (NOR)

Alejandro Davydovich Fokina / Pedro Martinez (ESP) – Caspar Root / Witkor Turasovic (NOR)



Gruppe a 1 Serbia – – – –

1 Norge – – – –

1 Chile – – – –

1 Spania – – – –

Gruppe B 1 Russland – – – –

1 Italia – – – –

1 Frankrike – – – –

1 Australia – – – –

Gruppe c 1 Tyskland – – – –

1 Canada – – – –

1 England – – – –

1 forente stater – – – –