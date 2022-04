ATP Marrakesh: David Coffin gikk videre til semifinalen etter å ha slått Spanias Roberto Carpales 6-7 (6/8), 6-4, 6-0 i settet.

I marokkansk leire, Belgia N.1 er nå rangert på 74. plass på ATP-rankingen, Beseiret Roberto Carpales Pena (ATP 79) fra Spania 6-7 (6/8), 6-4, 6-0 i kvartfinalen. Møtet varte i 2 timer og 34 minutter. Dette er første gang denne sesongen at David Coffin har vunnet tre i en enkelt kamp og avanserte til de fire siste i et arrangement. Han ble beseiret av Andy Murray i kvartfinalen i ATP 250 i Sydney tidlig i januar 2022.

31-åringen fra ligaen skal prøve å kvalifisere seg til sin 15. finale på lørdag på ATP Circuit. For å oppnå dette må han slå enten Federico Correa (ATP 60) fra Argentina eller franskmannen Richard Gasquet (ATP 86) som møtes senere på ettermiddagen.

Goffin har til dags dato 5 ATP-titler: Kitzbühel og Metz i 2014, Shenzhen og Tokyo i 2017 og Montpellier i 2021. Bare én har vunnet på Ochre, som er den første i Kitzbühel.

Reaksjonen til den belgiske, 29 år gamle Tenerife-mannen, som møtte en motstander han enkelt beseiret (6-2, 6-3) på ATP 1000 Cement i Miami. På raske overflater. Og hun beroliget seg selv. Solid fra grunnen av, uten å ta for mange risikoer, beviste Carpales at pennen var tålmodig, var vanskelig å overvinne og holdt flere nyttige drop-shots. Det er nok å si at man ikke bør forvente at Coffin skal motta en liten belønning.

Hvis Coffin bommet på sine to første break-poeng 4-3, så vant Carpales Payna settet uten å la ham rømme (4-5). Kiste fant bevis for brudd (5-5). Det første settet ble spilt ved tiebreak. Veldig merkelig nok ble Coffin imidlertid forrådt av en rekke uberettigede feil. Han gikk fra 2/5 til 6/6 etter å ha reddet to settpunkter, men tapte settet til ham etter en 1h07-kamp (6/8) med en ny ustoppelig feil.

Uforskrekket tok David Coffin ledelsen i starten av det andre settet og løp inn i ledelsen. Carpales Payna spilte uavgjort 2-2, men slapp umiddelbart sitt eget ansikt. Belgia benyttet muligheten (4-2) til å sikre pausen. Svært aggressivt måtte Coffin ta en ny ball 4-3 for å ta en 5-2 ledelse, som igjen satte inn noen meget effektive droppskudd mot spanjolene som var plassert langt fra basen hans. Coffin avsluttet settet 6-4 og utlignet kampen med en omgang overalt etter å ha spilt i mer enn to timer.

Den siste runden var for historiens beste belgiske spiller. Han vant den «hvite» kampen i Carballes-pennens tjeneste, og begynte å vise tegn på angst for å multiplisere feil før han kollapset mot en suveren Coffin som kunne havne i et hvitt sett: 6-0.

Den andre gode nyheten for Coffin i starten av sesongen på leire er at han fikk et wild card for å konkurrere i ATP Masters 1000 i Monte Carlo fra mandag. Han har forsvart poeng fra kvartfinalen i fjor. Rystelsen for den endelige timeplanen vil finne sted sent fredag ​​ettermiddag.