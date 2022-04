ATP Monte-Carlo: David Coffin dominerer Jiri Leheka og avslører mot Daniel Evans

Belgia N.1, rangert som 47. i verden, fikk en oppfordring om å gå direkte til finalen, og vant to sett – 6-4, 6-3 – og 1.29 mot 20 år gamle Jiri Lehekas tsjekkiske. , rangert som 99. i verden og kvalifisert. Etter en fire-kamps overvåkingsrunde møtte Monaco-beboeren front mot motstanderen før han sørget for å bryte pausen til 4-2. Coffin trengte å redde fem break-poeng, inkludert tre i det siste spillet, for å vinne det første settet (6-4).

Belgia sikret det gode humøret hans ved å fange Leheckas service i den første kampen av det andre settet av N.1. Tålmodig og bestemt så det ikke ut til at Coffin rørte seg. Han sjekket billetten sin til 2. runde ved tredje og siste intervall (6-3) og signerte for sjette seier på rad i kretsen.

I andre runde av turneringen (sekstende av finalen) møter han La Coffes Daniel Evans (ATP) for 5 5 415 410, og spiller på leirebanen til Monte-Carlo Country Club i Rogbron-Cape-Martin, Frankrike. 27) Brit slo ut Frankrikes heldige Benjamin Ponzi (ATP 63) 6-0, 7-6 (4) dagen før.

David Coffin vil ha en sjanse til å hevne Daniel «Evo» Evans, som kastet seg ut i kvartfinalen i fjor. 31-åringen fra ligaen forsvarer de 180 poengene han vant i fjor denne uken. Hans seier i Marokko var 250 poeng. Coffin vant aldri mot Evans, som ledet 3-0 i strake sett. I den første runden av Australian Open starter belgierne sin siste kamp fra sesongstart, og taper på tre korte sett.