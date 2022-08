Åtte kunder forlater restauranten hans uten å betale, og sjefen legger dem ut på Facebook

Lederen for Golden Pub i Saint-Quentin bestemte seg for å legge ut et bilde av en gruppe på åtte som spiste på etablissementet 28. juli.

En «resto-basketball» som sjefen ikke liker, som gir to dager på å gjøre opp regningen.

«Nei, restaurant-basketball er ikke «kult» eller «morsomt»«, peker på sjefen Golden Pub i Saint-Quentin. Torsdag 28. juli kom åtte personer for å spise på etablissementet hans før de dro uten å betale. De som er ansvarlige for detteRestaurant-basketball«vil»Dessverre ble det filmet og fotografert av våre overvåkingssystem«, nevner manageren bittert i Facebook-innlegget Kurer Pickard.

Så sistnevnte delte et bilde av gruppen som setter seg ned og passet på å dekke ansiktene sine med en nøye utvalgt emoji. «Hvor patetisk det er at foreldrene dine eller dine kjære kjenner deg igjen på nettverkene våre (de leveres lokalt, de er alle like), og innser at du til slutt må tøyse litt for identiteten din.«Restauranten, som ga åtte kunder to dager på å komme og betale regningen, forsikrer oss om at vi kan se ansiktene før vi deler det første bildet.

«Vi har alle data om deg»

«Det siste trinnet ville selvfølgelig være en anmeldelse av navnene dine og bildene dine til politiet, for ja, magien med nettverk og databehandling, vi har alle dataene du har.», advarer sjefen for Golden Pub.

Lansering denne fredagen klokken ti. Så de åtte rømlingene har frist til søndag morgen på å gjøre opp regningen.