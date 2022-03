Attentat på Samuels bestemor: En av Sepriois sønner i politiets varetekt

Ifølge en av disse kildene har han som mål å «få en ide om omfanget av hans kunnskap om farens planer» for å bli anklaget for medvirkning til drapet.

Ifølge to kilder foregår dette for tiden i assisterende direktorat for terrorbekjempelse (Sdat) i justispolitiet.

Den 16. oktober 2020 ble Samuel Patti, en 47 år gammel professor i historie og geografi, knivstukket og senere halshugget av sin far, Abdullak Ansorov, en russisk flyktning av tsjetsjensk avstamning, nær høgskolen hans i Confluence-Saint-Honor ( Yvelines). Politiet.

18-åringen, en militant, ble anklaget for å ha vist karikaturer av Mohammed i klassen. I en lydmelding på russisk tok han ansvaret for gesten sin, Mr. Bestemor hilste ham med «Profetens hevn» i øynene.

Han var klar over kontroversen rundt tegneseriene gjennom en internettvideo av Brahim Sinina, faren til en skolejente som ble satt til side for umoral.

Jenta løy til faren: Under dette kurset om karikaturer har Mr. Hun lovet at hun ville få lov til å si fra mot Pattys forespørsel. Deltok.

Minst femten personer er siktet i saken, inkludert seks studenter, tenåringens far og Mr. Cefrioi er inkludert.