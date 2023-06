Auchan gir også etter for franchising: Den franske matdistributøren planlegger å selge syv merker til franchisetakere

Den franske matvareforhandleren Auchan, hvis butikker den historisk sett eier, planlegger å selge syv av dem til franchisetakere og stole mer på denne modusen for butikkdrift i fremtiden, sa flere kilder onsdag. «Et stort franchiseutviklingsprosjekt ble annonsert i Auchan under den siste CCSE» av gruppen, sa Gil Martin, representant for Auchan CFDT Group-konsortiet, til AFP onsdag, med henvisning til det «første» salget av syv supermarkeder, vel vitende om at iht. ham «Potensielt halvparten av den franske supermarkedsbasen vil bli franchiserett.»

Spesialmagasinet LSA avslørte at de aktuelle butikkene er Montdidier (Somme), Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime), Saverne (Bas-Rhin), Aurillac (Cantal) og L’Haÿ-les-Roses (Val-de) – Marne) og Rambouillet og Le Moreau i Yvelines. Som svar på et spørsmål fra Agence France-Presse bekreftet konsernets ledelse denne listen over butikker som «gruppen ser etter kjøpere» for og indikerte at «diskusjonene er avanserte for noen av dem.» Den samme kilden bekreftet også at den ønsker å utvikle franchiseformelen for «supermarkeder», uten å bekrefte noen tall på antall butikker som sannsynligvis vil bli berørt. «Det er et tordenskrald i denne såkalte familiebedriften,» sa Jill Martin. På sin nettside har Auchan 119 supermarkeder, 235 hypermarkeder og 10 nærbutikker i Frankrike, hvor konsernet sysselsetter 65 000 personer.