Audi e-tron: ansiktsløftning og navneendring

Det elektriske angrepet er opptatt av alle produsenter og Audi, som allerede har lansertAudi e-tron I 2018 forbereder den seg på å bli restyling så vel som e-tron Sportback. Prototypene som overrasket i Alpene annonserer denne ansiktsløftningen, som for tiden er kamuflert under tykt lim.

Det er ingen tvil om at ansiktsløftningen til disse to modellene vil reduseres. Vi kan se på de kamuflerte frontflatene, nye luftinntak og en grill som skal vise et revidert design. Når det gjelder baksiden av bilen, vil modifikasjonene utvilsomt reduseres til en modifisert lyssignatur og rustning som må gjennomgå mindre modifikasjoner.

Andre justeringer må gjøres på batteriene til disse modellene. Dermed vil den økte batterikapasiteten tillate dem å oppnå 200 kilometer autonomi og nå 600 kilometer med de nyeste versjonene av rekkevidden. Til slutt, for å markere denne omstylingen, må Audi endre navnet på modellene sine, da Audi e-tron vil ta navnet Audi Q8 e-tron og e-tron Sportback fra Audi Q8 e-tron Sportback. Det er imidlertid ingen endring på produksjonsstedet som vil forbli i utkanten av Brussel i Belgia.