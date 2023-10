Audrey Tautou forklarer hvorfor hun forlot kino: «Du må ha mot til å gi deg selv friheten til å være lykkelig»

Det er få personligheter som inspirerer deg til å gå på teater. Audrey Dowdeau er en av dem. Men de siste fem årene har han ikke dukket opp på plakaten en gang. Hvis han kommer tilbake 18. oktober, vil det kun være for dubbing Nina og pinnsvinets hemmelighet.

I et (sjeldent) intervju med L’Obs forklarte han sin utgang fra storskjermen. «Jeg ønsket å få min uavhengighet, og ta meg tid til å vie meg til mine personlige prosjekter som jeg hadde startet for lenge siden., erklærte den evige Amélie Poulain. Disse inkluderer fotografering (spesielt har hun for vane å fotografere alle journalistene hun møter), men også tegning. Og foreløpig bruker han mesteparten av tiden sin til å illustrere en barnebok… som han også er forfatter av.

Hun er diskret og snakker ikke så mye om arbeidet sitt. Liker å være ydmyk som alltid: «Siden jeg er selvlært, tar alt meg mye tid. Jeg la ut på disse eventyrene uten å vite hvor vanskelig de alle ville være. Men gjennom hele diskusjonen føler vi at han ikke har denne kreative friheten. «På et opptak er alt organisert, hierarkisk, ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Vi er gode småspillere, det var i alle fall slik jeg opplevde det. […] Livet er et eventyr, du må ha mot til å gi deg selv friheten til å være lykkelig, gjøre det du elsker når du har lyst. Jeg har det.»

Det hun ønsker mer enn noe annet er å ta vare på den lille jenta hun adopterte i 2019.Jeg må også si at morsrollen har forandret livet mitt på en stor måte. Jeg tilbringer så mye tid med datteren min som mulig. Det er derfor det er så sjeldent på kino. Men selv i en alder av 47 har han ennå ikke trukket seg fra det store lerretet. Det vil kreve den riktige planen for å komme til rett tid for å lyse øynene hennes igjen.