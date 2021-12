Aung San Suu Kyi ble dømt til 4 års fengsel

Den 76 år gamle Nobels fredsprisvinner har sittet i husarrest siden kuppet 1. februar som brått avsluttet den demokratiske overgangen som har funnet sted i Burma siden 2010.

Dømt siden juni, har han blitt siktet for en rekke lovbrudd: ulovlig import av walkie-talkies, forræderi, korrupsjon, valgfusk …

Mange observatører fordømmer det politiske eksperimentet, som har som mål å nøytralisere vinneren av valget i 2015 og 2020.

Mandag ble den tidligere lederen av den sivile regjeringen, som ble styrtet av militæret i februar, dømt til to års fengsel i henhold til paragraf 505 (b) og to års fengsel for naturkatastrofer, sier militærtalsmann Zhao Min Tun til AFP . Over telefon.

Tidligere president Vin Mind ble gitt samme dom, sa han, og la til at de ikke ville bli tatt i fengsel foreløpig.

“De vil møte flere siktelser fra der de for tiden oppholder seg,” la han til i hovedstaden Naypyidaw, uten videre.

Hvis hun blir dømt på alle punkter, kan hun risikere opptil flere tiår i fengsel.

Journalister har blitt utestengt fra å delta i spesielle rettssaker i den militærbygde hovedstaden, og Suu Kyis advokater ble nylig utestengt fra å snakke med media.

“Aspirator friheter”

I følge en lokal rettighetsbasert NGO har mer enn 1300 mennesker blitt drept og mer enn 10 000 arrestert som en del av nedslaget mot protester siden kuppet.

Amnesty International sier i en uttalelse at det burmesiske militærregimet søker å «kvele friheten» ved å fengsle den tidligere sivile lederen Aung San Suu Kyi.

“De harde dommene som er ilagt Aung San Suu Kyi på grunnlag av disse falske påstandene er det siste eksemplet på militærets besluttsomhet om å fjerne all opposisjon i Burma og undertrykke uavhengighet,” sa Ming Yu Ha, nestleder for Amnesty International.

“Rettens visjon og korrupsjonsdom er en del av et katastrofalt mønster av vilkårlige sanksjoner som har sett mer enn 1300 mennesker drept og tusenvis arrestert siden militærkuppet i februar.”

Richard Harsey, en burmesisk ekspert på International Crisis Group, sa til AFP at uttalelsene «viser hevn og militærets makt».

“Det ville imidlertid være overraskende om hun ble sendt i fengsel. Det er mer sannsynlig at hun vil oppleve denne dommen og de følgende dommene hjemme hos henne eller i “gjestehuset” levert av regimet,” la han til.

Generalene rettferdiggjorde sitt styre ved å hevde at Aung San Suu Kyis parti hadde vunnet en jordskredsseier gjennom National League for Democracy (LND), og bekreftet oppdagelsen av mer enn 11 millioner uregelmessigheter under valget i november 2020.

Internasjonale observatører beskrev på den tiden stemmeseddelen som “generelt fri og rettferdig.”

Internasjonalt press på militærjuntaen for raskt å gjenopprette demokratiet har ikke avskrekket generaler, og blodige sammenstøt med antikuppdemonstranter fortsetter over hele landet.