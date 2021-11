Australia: En savnet etter haiangrep

Redningsteam lette etter en savnet svømmer utenfor vestkysten av Australia lørdag etter rapporter om et haiangrep – en tigerhai og en stor hvithai – sitert av lokale medier.

– Vannpolitiet koordinerer nå søket etter den savnede i områdetMyndighetene har ennå ikke bekreftet ytterligere detaljer, opplyser politiet i en uttalelse.

Politiet i Vest-Australia sier de ble kalt til Port Beach, omtrent 30 minutter sør for Perth, etter rapporter om et haiangrep lørdag morgen. Ifølge den nasjonale kanalen ABC var vitner i et lite stjernetegn i nærheten av der mannen badet involvert i en tigerhai og et stor hvithaiangrep.

Vitner ombord i båten skyndte seg til stranden for å advare svømmerne om å komme seg opp av vannet. “Handlingene til vitnene var modige og veldig modigeVest-australske aksjonspolitiinspektør Emma Barnes fortalte media at strendene i området var stengt etter rapporten.