Australia er stengt for turister frem til 2022

ENRegjeringen har sagt at Australia vil være stengt for de fleste internasjonale besøkende til minst 2022.

– Vi ser ikke grensene åpnes veldig lett i begynnelsen av neste år, sa finansminister Simon Birmingham til The Australian torsdag.

Det markerer forsinkelsen med tidligere planer for et land som henger etter i vaksinemålet for å åpne grensene innen oktober i år, et stort slag for dem som er skilt fra utenlandske kjære i mer enn et år. Og teller.

Handelsminister Dan Tehan sa i forrige uke at det ville starte med ‘bobler’ som skulle deles med land som Singapore, Japan og Vietnam når den internasjonale turnéen gjenopptas.

Dette kommer da New Zealand i dag stoppet en isolert tur til Australias New South Wales etter oppdagelsen av to tilfeller rapportert i Sydney.

Brendan Murphy, sekretær for departementet for helse Sa i januar: “Selv om mange av oss har blitt vaksinert, vet vi ikke om det vil forhindre spredning av viruset. Isolasjonsperioden vil fortsette en stund.”

Rull ned for nyere nyheter