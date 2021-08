Australia utnevner en ny ambassadør i Danmark

Utenriksdepartementet og handel

I dag ble det kunngjort at Keren Aylarago er utnevnt til Australias neste ambassadør i Danmark. Fru Ayyalaraju vil også være akkreditert på Island og i Norge.

Australia samarbeider med Danmark, Norge og Island på tvers av en rekke interesser, inkludert menneskerettigheter, likestilling, internasjonal utvikling, global havpolitikk, klimahandlinger og cyber og internasjonal sikkerhet.

Forretnings- og investeringsforholdet vårt er sterkt. I 2019 utgjorde danske og norske investeringer i Australia henholdsvis mer enn 5,6 milliarder dollar og 25,2 milliarder dollar, mens australske investeringer i disse landene var 15,9 milliarder dollar.

I Danmark jobber vi med å øke vårt engasjement for lavutslippsteknologi, inkludert avansert vindteknologi.

Norge og Australia deler en felles prioritet for å beskytte verdenshavene. Vi er medlemmer av en paraplygruppe som støtter implementeringen av Paris -klimaavtalen og komiteen på høyt nivå for en bærekraftig havøkonomi. Vi jobber sammen for å fremme en global traktat om marin plast.

Vårt arbeid på Island fokuserer på multilateralt samarbeid, blant annet gjennom menneskerettighetsrådet.

Fru Ayyalaraju er profesjonell offiser ved utenriksdepartementet og handel og var nylig Australias første kvinnelige ambassadør i Estland. Hun har jobbet i utlandet som visemissjonssjef i UAE og tidligere i Vietnam og Libanon.

Fru Ayyalaraju har en Bachelor of Arts fra Australian National University.

Jeg takker tidligere ambassadør Mary Ellen Miller for hennes bidrag til å fremme Australias interesser i Danmark siden 2017.