Australias vedvarende musepest varer i to år når NSW-bønder forlater avlingene

Bønder i landet har advart om at Australias ukontrollerte musepest vil redusere verdien av vinteravlinger i staten med 1 million dollar ettersom åtte måneders elendighet fortsetter å forverres.

Det statlig finansierte MouseAlert-nettstedet viser at besøk har doblet seg siden mars, og at antallet rotter i og rundt Sydney øker.

Xavier Martin, visepresident for NSW Farmers, sa at bønder forlater noen plener og ikke lenger kan utsette såing av vinteravlinger.

Forskere har i mellomtiden advart om at dette lett kan bli en toårig pest i løpet av de neste ukene uten en kombinert utløserinnsats.

Bilde: Haug med døde rotter på en gård i New South Wales. Bønder forlater noen beiter og industriledere sier at såing av vinteravlinger ikke lenger kan utsettes

Han sa at 50 millioner NSW-støttepakker som ble kunngjort i forrige uke, ikke ville hjelpe.

“Statsregjeringens hjelpepakke er upraktisk, inaktiv og uker unna, noe som ikke har bidratt til å redusere musetallet til bønder som nå trenger støtte og bryte denne forferdelige nådeløse syklusen,” sa han onsdag.

“Etter mer enn åtte måneder med å bekjempe det økende musetallet, venter bøndene fremdeles på hjelpen fra statsregjeringen, som gir litt praktisk støtte til vårt oppdrettssamfunn,” sa Martin.

NSW-regjeringen tilbød torsdag å levere 5000 liter superdødelig gnageforgiftet prometazin – nok til å behandle rundt 95 tonn korn – gratis når føderale tjenestemenn godkjente bruken.

Men bønder er bekymret for potensiell skade på gårdshunder, griser og andre dyr.

Rotter falt i en stor tank og sank som en del av en midlertidig felle på en NSW-gård. Bønder er bekymret for giftens innvirkning på gårdshunder, griser og andre dyr

5000 liter superdødelig gnagerforgiftning Prometheus – regjeringen har tilbudt å tilby bruk gratis når den er godkjent

Størrelsen på Australias roterende museblokk er vist av CSIRO i dette farlige nye kartet (bildet)

NSW-bønder oppfordrer regjeringen til å gi bønder en rabatt på opptil $ 25 000 per virksomhet for å dekke opptil 50 prosent av kostnadene for sinkfosfat agn.

Da NSW-bønder i første omgang ønsket statsregjeringens hjelpepakke velkommen, sa Martin at det fortsatt var flere uker siden levering av ‘gratis agn til bønder’ fortsatt var underlagt føderal godkjenning.

“Forsinkelse i å iverksette effektive tiltak for å kontrollere disse rottene hver dag vil bare øke økonomiske tap, og vi vil bekjempe rottene selv når det er juletid,” sa Martin.