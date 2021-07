Australsk mann slutter seg til laken for å unnslippe hotellisolasjon i 4. etasje

Med anslagsvis 13 millioner mennesker over hele New South Wales, Victoria og South Australia rammet av restriksjonene, står Australia fortsatt overfor sin største lockout.

Til tross for landets lille befolkning og forbedret helseinfrastruktur, er bare 11 prosent av australierne vaksinert.

Tirsdag siktet tidligere statsminister Kevin Rudd seg mot nåværende statsminister Scott Morrison.

“Morrison klarte ikke å isolere, klarte ikke å vaksinere og klarte ikke å oppfylle de mest grunnleggende sikkerhetsbehovene i befolkningen,” skrev han og la til at flere meningsmålinger har vist et betydelig fall i støtte til Mr Morrison.

Tidligere sa tidligere kasserer Wayne Swann at Morrisons “vaksinearmbånd og hotellisolasjonssvikt var årsaken.” [the] Tøffe Sydney-låser i følge premieren på New South Wales. ”

En stor nasjonal meningsmåling mandag førte Labour-opposisjonsregjeringen fra 53 prosent til 47 prosent på topartibasis, med føderale valg innen slutten av juni neste år.

Deltavariasjon har blitt et stort tema i Australia. New South Wales, Australias mest folkerike stat, registrerte 78 nye saker på tirsdag, Victoria 13 nye saker og South Australia fire saker.

New South Wales har registrert fem dødsfall i regjeringen i et nylig utbrudd.

Da byen Melbourne gikk inn i sin femte lås siden epidemien brøt ut, skrev bosatt Alan Scott på sosiale medier at “isolasjon og vaksinering alltid har vært et føderalt ansvar, men det var en katastrofe.”

“Inntil Morrison aksepterer feilene og løser problemet, vil vi fortsette å bekjempe denne epidemien,” sa han.