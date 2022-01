Australske myndigheter har tilbakekalt Novak Djokovics visum

Novak Djokovics visum tilbakekalt i Australia Denne gangen var det immigrasjonsminister Alex Hawke. Sistnevnte suspenderte Serbias visum på grunn av “offentlige helseinteresser”, og vant verdens nr. 1 tidligere denne uken i et søksmål og avviste den første tilbakekallingen. Dermed vil han ikke kunne delta i Australian Open som starter mandag.

Verdens nummer én-laget vil bli utestengt fra å komme inn i Australia de neste tre årene. Ifølge australske medier skal den serbiske spillerens advokater forsøke å få et besøksforbud mot den nye kanselleringen for å la Novak Djokovic delta i årets første Grand Slam.

I en offisiell uttalelse uttalte den australske immigrasjonsministeren årsakene til avgjørelsen: “I dag bruker jeg min makt til å tilbakekalle Mr. Novak Djokovics visum i henhold til seksjon 133C (3) i migrasjonsloven av hensyn til helse og offentlig orden. Jeg er nøye med vurderte informasjonen gitt av kommisjonen og Novak Djokovic.

– Australiere har ofret mange ofre under disse epidemiene, og de har rett i at konsekvensene av disse ofrene bør bevares, sa Australias statsminister Scott Morrison.

10:45 belgisk tid, Novak Djokovics advokater møter for dommer Anthony Kelly Argumentere deres klientsak.

På grunn av ikke å være vaksinert, fikk Novak Djokovic medisinsk fritak fra å delta i Australian Open, og brøt dermed reglene satt av den australske regjeringen. Ved ankomst til Melbourne ble han arrestert og internert på Park Hotel, som venter på en avgjørelse om refusjon av asylsøkeres visum. Invitasjonen hans ble akseptert, så han dro til Australian Open-campus og forberedte seg på å trene for årets første Grand Slam-løft. Etter at visumet hans ble inndratt, måtte serberen nå forlate Australia, men historien var ikke over ennå.