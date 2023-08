Automatisk utskrift av kvitteringen avsluttes torsdag i Wallonia

Denne nye forskriften ble satt i kraft etter publisering i den belgiske statstidende, 31. juli, av det vallonske dekret om avfall, sirkularitet av materialer og generell hygiene, som artikkel 29 om kvitteringer var knyttet til. Dette dekretet ble vedtatt i det vallonske parlamentet 9. mars.

Fra denne torsdagen vil det ikke være behov for å skrive ut billetter virtuelt i vallonske butikker. Kunder vil fortsatt kunne motta dette beviset hvis de ber om det. Bannere tilbyr også å motta denne erklæringen via e-post eller SMS.

Unntak er gitt. Kvitteringen må distribueres, spesielt hos Horeca, for produkter med en lovlig garantiperiode eller ved tjenester over 25 €.

Slutten på papirkvitteringen i Frankrike: tar Belgia over?

Det er planlagt en overgangsperiode for å tillate bedrifter å overholde. Celine Tellers kontor spesifiserer at slutten av denne perioden fortsatt er under diskusjon med sektoren. Comeos, det belgiske handelsforbundet, er spesielt ansvarlig for å formidle denne nye forskriften til medlemmene.

Rundt 5 milliarder billetter skrives ut hvert år i Belgia. Miljøvernministerens kontor begrunner slutten på automatisk utskrift av kvitteringer med «helse- og miljømessige årsaker».

Selv om ingen handling i denne retningen ennå er diskutert i Brussel-regionen, pågår diskusjoner om en slik regulering i den flamske regjeringen ifølge Ovam, det flamske byrået som er ansvarlig for avfall.