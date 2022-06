Automatlønningene til ni av ti gründere kan ikke fortsette å indekseres

Ifølge den belgiske nasjonalbanken vil lønningene stige med minst 13 % i 2022-2024. Kanskje denne prosentandelen vil øke enda mer…»







av Belga

IkkeNi av ti gründere finner dagens system med automatisk sammenligning uakseptabelt, ifølge en undersøkelse utført av Unizo, fagforeningen av flamske selvstendig næringsdrivende, blant mer enn to hundre arbeidsgivere. Minst en tredjedel av gründerne (32 %) sa at de utsetter investeringer og ansetter på grunn av virkningen av lønnsøkninger.

Fagforeninger fortsetter å hevde at lønningene bare vil kunne øke 0,4 % i år. Men dette er fullstendig tull,» sier Danny van Asch, administrerende direktør i Unizo. «Dette er lønnsloven som regulerer lønnsøkninger på indeksbasis. Faktum er at lønningene i landet vårt øker automatisk og mye raskere enn i nabolandene, legger Van Assche til. Ifølge National Bank of Belgium vil lønningene øke med minst 13 % i 2022-2024. Kanskje denne prosentandelen vil øke enda mer … «







For 2022 og 2023 forventer EU-kommisjonen en mye sterkere akselerasjon av reelle lønnskostnader for Belgia enn for nabolandene. Unizo advarer nok en gang om farene ved å se landet vårt bygge opp et trekk når det gjelder lønnskostnader, noe som truer konkurranseposisjonen til SMB.

Undersøkelsen viser at 96 % av SMB som ansetter ansatte forbereder seg på å takle økende lønnskostnader, for eksempel ved å utsette eller kansellere investeringsprosjekter (35 %) eller spare på andre kostnader (52 %). Tre fjerdedeler av bedriftene ønsker å gi prisene videre til kundene, men så langt har under halvparten (47 %) tatt affære. Dette gjør at marginer og lønnsomhet er under press, noe som ikke er bærekraftig i det lange løp.







Derfor krever reguleringen av gründere en endring av den automatiske lønnsberegningen. – Ekstraordinære situasjoner må føre til ekstraordinære tiltak, sier hun. «Dette kan ha form av en generell justering, et sosialt justert indekssprang eller en nettoindeks ved samtidig å redusere arbeidsgiveravgiftene. En annen mulighet er å bruke en midlertidig ordning som lar bedrifter velge bort automatisk indeksering om nødvendig.»