Autonome skip utplassert i Amsterdam

MIT satte inn robotvanntaxier på Amsterdams vannveier torsdag.

Siden 28. oktober har kanalene i Amsterdam en flåte av autonome båter. Med rette kalt “Roboter », De har blitt utviklet av Computing and Artificial Intelligence Laboratory ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) og av Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) i nesten 6 år.

Den originale versjonen av skipet ble først testet i et svømmebasseng, for å dra nytte av et kontrollert miljø. Tallrike redesign ble utført for å resultere i den nåværende modellen, i stand til å navigere i kanalene. MIT er nå i sin tredje iterasjon med “Robot III».

Allsidige båter

I første omgang vil de fungere som drosjer, med maksimalt 5 passasjerer. Senere kan de brukes til å transportere søppel eller flytte materialer i byen opptil halvannet tonn. «Robot II », testet i fjor, kunne den bare frakte to passasjerer og hadde bare 3 timers autonomi. Robaten kan også brukes til å fungere som en midlertidig bro.

Roboaten er helt elektrisk og har 10 timers autonomi. Kjøretøyet er utstyrt med LiDAR-sensorer og 360-graders kameraer. Algoritmene bestemmer veien videre for å unngå kollisjoner med andre fartøyer eller hindringer. En landoperatør er ansvarlig for å overvåke fartøyene for å forhindre at et problem oppstår. Hver operatør kan ha opptil 50 skip å administrere.

Den ideelle byen for dette prosjektet

Hvis MIT valgte Amsterdam til å utføre dette eksperimentet, er det ikke tilfeldig. Med sitt imponerende nettverk av kanaler er det såkalte Nordens Venezia det ideelle utgangspunktet for dette prosjektet. Byen krysses av et nettverk av 100 km med kanaler, med rundt 1500 broer. Den industrielle produksjonen i hele landet er basert på et elvenettverk, hvis sentrum er i hovedstaden.

«Vi har mye veitrafikk og trafikkork på grunn av e-handel og logistikk som myldrer de små gatene i byen.Sa Stephan van Dijk, direktør for innovasjon i AMS, som designer skipet i samarbeid med MIT. “Samtidig har vi mange kanaler. Derfor har vi utviklet et autonomt fartøy for å hjelpe med logistikken til byen og også med bevegelsen av mennesker.. »

Til slutt, sammenlignet med landbaserte motparter, møter autonome skip færre vanskeligheter. Hele ruten er flat og trafikken og hastigheten er mye lavere enn på veiene. Hvis dette prosjektet blir vellykket, kan det være et stort skritt fremover for aksept av autonome kjøretøy blant allmennheten.