Avalanche Studios (Contraband) vil utstede en lisens uten sidestykke i 2022

Avalanche Studios jobber allerede med Contraband og vil avduke et nytt prosjekt i 2022. Den svenske utvikleren har jobbet med spillet, som har blitt holdt hemmelig siden i fjor. Den eneste garantien er at dette ikke blir et racingspill!

Enestående lisens for snøskred

Paul Rustinsky, studioets spilldesigner, delte nyheten på Twitter. På hans konto la personen ut et bilde av det nye Liverpool-campus, og sa at kunngjøringen ville bli gjort snart.

I 2021 åpnet vi (Avalanche Studios Group) et nytt studio i Liverpool, som var en fantastisk tid for meg, og nådde et av mine karrieremål. I 2022 får vi muligheten til å annonsere spillet vi har jobbet med siden i fjor.

Selv om ingen detaljer deles åpent, er det vanskelig å snakke direkte. Men lenger ned i linjen, “Skynd deg “ Dette gjør det klart at dette er en helt ny lisens. Dette er ikke en Bortføringsmateriale, Xbox Exclusive ble annonsert på E3 2021, og det vil ikke lenger være et racingspill.

Vi oppretter enda en ny IP som ikke er annonsert ennå. Flere prosjekter jobber med skredet enn de fleste forventer! – Paul Rustinsky (Rushy33) 1. januar 2022

Og andre pågående prosjekter

Denne nye informasjonen kan inneholde en annen. Ifølge Paul Rustinsky, som fortsatt er skaperen Bare fordi Hvor Den andre ødeleggelsen Atter andre prosjekter er under implementering. Spilldesignerteam sørger for å jobbe med flere spill enn vi kan forestille oss.

Vi oppretter enda en ny IP som ikke er annonsert ennå. Det er flere planer for skredet enn de fleste er klar over!

Kan den nye episoden av Just Cause være på jobb for neste generasjon hjemmekonsoller? Eller flere nye lisenser? Spillet er nå åpent, og vi kan ikke vente med å lære mer. Jada, dette året 2022 lover å bli spennende!