Avast gir ut dekrypteringer for AtomSilo, LockFile og Babuk løsepengeprogramvare

Verktøyene er tilgjengelige gratis på Avast-nettstedet og lar deg gjenopprette visse krypterte filer uten å måtte betale løsepenger.

Hva så FBI har gitt REvil løsepengevaregruppe et stort slag, Avast team av eksperter har nettopp sluppet dekrypteringer for AtomSilo, LockFile og Babuk løsepengeprogramvare. De er tilgjengelige gratis og kan brukes av alle som har vært offer for denne skadelige programvaren.

Det tsjekkiske selskapet, kjent i årevis for sitt arbeid innen cybersikkerhet, forklarte at en enkelt dekryptering brukes for AtomSilo og LockFile. Faktisk er den i stand til å jobbe med begge typer skadelig programvare. Dette er fordi de er veldig like ransomware-varianter. Hovedforskjellen mellom disse to gruppene av skadelig programvare vil være distribusjonsmetoden, angrepsstrategier og servere som brukes for krav om løsepenger.

Avast forklarer at denne dekryptatoren ble utviklet takket være forskningsarbeidet til analytiker Jiří Vinopal, som kunngjorde på Twitter at han hadde oppdaget en sikkerhetsfeil i AtomSilo løsepengeprogramvare, som tillot ham å gjenopprette filer kryptert av den.

Avast advarer imidlertid om at dekrypteringen ikke er perfekt og at noen filer kanskje ikke kan gjenopprettes. For eksempel gjenkjennes ikke filer med proprietære formater.

Når det gjelder Babuk-ransomware, kunne dekrypteringsverktøyet opprettes takket være kildekoden som et av medlemmene hadde publisert i sin helhet i september. Gjenopprettingsverktøyet fungerer imidlertid bare for krypterte filer med filtypene .babuk, .babyk eller .doydo.

AtomSilo og LockFile dekryptering kan være lastet ned her. Babuk-dekryptering kan nås via denne lenken.