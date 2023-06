Avatar, Assassin’s Creed, Star Wars… Alle Ubisoft Forward-kunngjøringer

Ubisoft Forward, en stor sommerkonferanse for det franske studioet, var en mulighet for et selskap som hadde et tøft år til å gi oss noen veldig gode overraskelser.

Avatar: Borders of Pandora

Mens James Camerons filmsaga ofte har blitt kritisert for sin forenklede historie, er alle enige om at Pandoras verden er en visuell godbit. Derfor den ideelle settingen for et Ubisoft-videospill, kjent for sine åpne verdener.

Og hvis innstillingen virker ganske konsistent der også (noe som heller ikke er uvanlig for Ubisoft), er dette bare en unnskyldning for å besøke villmånen i et generelt veldig inspirert førstepersonsspill (unntatt ridning). fra Far Cry-overlevelsesserien, alt i et nytt område av Pandora som ennå ikke er utforsket i filmene!

xutfordrende

Flerspiller-FPS som er treg til å presentere nesetippen vil endelig være tilgjengelig i åpen beta for en (veldig kort) periode på tre dager, fra 21. til 23. juni. Spillet, med ganske attraktivt spill, men definitivt en klassiker for en gratis FPS, bør ta oss gjennom fjorten forskjellige kart, inspirert av de forskjellige Ubisoft-universene.

De lover oss noen overraskelser i alle fall, men det er ingen definitiv utgivelsesdato ennå.

Prince of Persia: The Lost Crown

Spillet hadde åpnet Summer Game Fest, men vi hadde fortsatt ikke noen vesentlig informasjon å tygge på for denne sidescrolleren i ånden til de tidlige spillene i serien.

Nå vet vi litt mer, og det minste vi dessverre kan si er at dette nye spillet ikke ser ut til å ha så mye med den originale sagaen å gjøre. Vi vil legemliggjøre karakteren til Sargon, ansvarlig for å redde prinsen.

Interessant nok kan vi huske at den første Assassin’s Creed opprinnelig skulle være et spill i franchisen der vi spilte som prinsens livvakt. Er ideen til dette nye verket tatt opp igjen?

hodeskalle og bein

Skull and Bones er litt som Ubisofts Arlesian. Lenge før Sea of ​​​​Thieves vurderte studioet allerede å lage dette multiplayer-hackingspillet som var ment å være en forlengelse av Assassin’s Creed IV: Black Flag.

I 2023 har vi endelig kunngjøringen av en åpen beta på en original måte, da datoen ble gitt til oss i anledning en bootleg-sang, en fin måte å bygge spenning rundt spillets buccaneating atmosfære.

Vi sees fra 25. til 28. august 2023 for å teste Skulls and Bones.

The Crew Motor Party

Med en helt annen stil enn alle de andre spillene på listen, avslørte The Crew Motorfest spillingen sin under denne Ubisoft Forward med en veldig… jevn presentasjon.

Denne tredje episoden av racingspillet tar oss til Hawaii, nærmere bestemt til øya O’ahu. Så kjør gjennom gatene i Honolulu bak rattet på din oransje Lamborghini (eller mange andre biler, men presentasjonen ga tydeligvis denne modellen en stor plass) i dette spillet som minner om Forza Horizon-lisensen.

Assassin’s Creed… MYE Assassin’s Creed

Ubisoft har så mange Assassin’s Creed-spill under utvikling at selskapet kan være vertskap for en hel konferanse kalt Assassin’s Creed Forward. Derfor ble det mandag «bare» presentert tre kamper.

Først Assassin’s Creed Nexus som lar deg sette deg selv i skoene til tre ikoniske leiemordere fra sagaen: den essensielle Ezio Auditore, Connor fra Assassin’s Creed III og misthios Kassandra fra Odyssey. Et virtual reality-spill som vil være ganske lineært, og fremfor alt vil det være en mulighet til å oppleve parkour og førstepersonsoppdrag. En opplevelse som lover følelser…

Neste opp, Assassin’s Creed kodenavn Jade. Hvis det fantes noen franchisespill på mobil, inkludert et som allerede er under utvikling i Kina, var de relativt forglemmelige 2D-spill. Det dette arbeidet nå ønsker å gjøre er å gi en opplevelse som ligner på verkene i hovedserien på smarttelefoner, gratis (men sannsynligvis med mange mikrotransaksjoner). Retning, derfor igjen, for Midtriket, i et verk som snart vil begynne sine første tester, selv om vi ikke har flere data.

Og til slutt, selvfølgelig, den etterlengtede Assassin’s Creed Mirage, som kommer på et tidspunkt da franchisen ser ut til å være i en blindvei. Etter tre spill der franchisen forvandlet seg til et rollespill, så det ut til at Ubisoft hadde vanskelig for å forene fansen av de tre siste spillene i det gamle Egypt, antikkens Hellas og den middelalderske Nordsjøen, som hentet inspirasjon. mye i spill som The Witcher, med de av de første spillene i serien, med veldig forskjellig gameplay.

Med Mirage ser det ut til at vi har nådd syntesespillet som vil søke å blande elementer fra begge epoker for å forene et delt fanfellesskap. Dermed ser vi den store avkastningen til Parkour, muligheten for å blande seg med mengden, og raske og snikende Assassinations, uten å miste RPG-aspektene og ørnen, et sentralt element i spillingen til spillene siden Origins.

Det gjenstår å se om satsingen er vellykket.

Star Wars: Outlaws

Høydepunktet i showet som allerede har fått all oppmerksomhet fra publikum er selvfølgelig Star Wars: Outlaws. Forventningene var likevel ikke spesielt høye, spesielt etter at et siste Star Wars-spill portert fra EA-studioer viste seg å være en katastrofe.

Men det ser ut til at gjenopptakelsen av videospillkomponenten i sagaen av Ubisoft-studioene er til det beste. Faktisk har spillavsløringene begeistret enda flere enn bare Star Wars-fans.

Ikke overraskende er vi her vitne til en veldig spektakulær demonstrasjon av en åpen verden i galaktisk skala som absolutt minner om Ubisoft-formelen som vi kan finne i Assassin’s Creed, men mye mer spektakulær.

Enten det er Nix sin maskot, et originalt spillelement som vi kan kontrollere som kjente, eller racingscenene på baksiden av en moto-pod-racer, her ser det ut til at alt kommer sammen for å skape en ren god tid. .

Men det er fremfor alt romkampscenene, samt de myke overgangene mellom bakke, rom og hyperrom, som ikke har unnlatt å imponere.

