Avbryt nummeret etter svindel! Kandidaten til å vinne er her

De siste fem minuttene av denne «Ko-Landa»-finalen er veldig realistiske. “Vi har fått vite at æreskoden for spillet til Co-Landa har blitt brutt,” forklarte Denise Brockniard senere i nærvær av finalistene Claude og Laurent.

«Co-Landa»-fansen ventet spent på finalen i årets utgave. Med god grunn burde denne siste episoden være ulik noen annen. Faktisk, i flere uker, rystet jukseskandaler TF1-spillet. Etter den plutselige avgangen til Dehiura, som fikk lov til å mate og mate fiendene sine fra lokale fiskere, avdekket avisen Le Parisien andre svindelsaker. Nyheter fra den franske avisen beskrev spesifikke kandidater som flyktet om natten for å spise på nabohoteller. Ryktene nevner spesifikt navnene Claude og Laurent. Likevel, ifølge Le Parisien, ville disse to kystveiene ha truet med å boikotte et arrangement hvis ikke produksjonsmannskapene hadde matet dem før.







Paradox of Fate: Den siste kampen i denne “Co-Landa: The Legend” snudde Laurent mot Claude! Laurent vant polartesten og valgte Clot til å møte ham foran den endelige voldgiftsdomstolen, og etterlot Ugo i andre etasje fra polet.

For å unngå å skli inn i akkurat dette miljøet og live, ønsker TF1 å spille inn det tradisjonelle møtet med kandidater som skal foregå live og kunngjøre sesongens vinner som vanlig. Det var en gang ingen vinnere som ble nominert! «Noen måneder senere fikk vi vite at «Co-Landa» brøt med spillereglene,» forklarte Denise Brockniard senere. Vi fant ut at en liten gruppe eventyrere brøt denne æreskoden og var i stand til å få mat, noen ganger, ut av spillet. — Jeg anser det ikke som nødvendig å kommentere slike oppspinn. Ingen eventyrer vil bli kåret til vinneren. ”

Som et resultat ble lovet til vinneren donert til Bertrand-Kamal Fund dedikert til kampen mot kreft i bukspyttkjertelen med støtte fra ARC Foundation. Fondet ble opprettet for et år siden etter at denne tidligere kandidaten til "Co-Landa" forsvant som døde av kreft i bukspyttkjertelen. For å avslutte showet og sesongen, ba Denise Progniard publikum om å donere til nettstedet www.pourbertrandkamal.fr

Så stemmene til den endelige voldgiftsretten var ugyldige, men ble fortsatt sendt på slutten av kapittelet. Ni stemmer mot fire for Laurent i den endelige dommen for Claude i hans favør. Eternal Bowler fra “Co-Landa” kan ha vunnet … men straffen hans var irreversibel.