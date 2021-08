Avdekke skjulte risikoer i bankenes ESG i en gjennomgang av det norske formuefondet

OSLO: Finans har dukket opp som en av sektorene der klimarisiko er dårlig forstått, ifølge en gjennomgang som tar sikte på å skissere et nytt investeringsmandat for verdens største formuefond.

I rapporten fra myndighetene ble det oppgitt at Norges Bank Investment Management, som fører tilsyn med 1,4 billioner dollar (5,91 billioner malaysisk ringgit) i eiendeler, bør få et nytt mandat for å sikre at risikoen ved global oppvarming blir godt reflektert i porteføljen.

Han la til at fondet også bør forfølge investeringsstrategier som er i tråd med Parisavtalens mål om å oppnå netto-null karbonutslipp innen 2050. Men for å gjøre det må du identifisere de største klimarisikoen.

Martin Skank, rapportens hovedforfatter, sa at konsekvensene av klimaendringer fortsatt er dårlig forstått for andre næringer enn olje. “Det er vanskelig å forestille seg at markedet egentlig ikke har tatt hensyn til all informasjon om klimarisikoen oljeselskapene står overfor,” sa Skank i et intervju. “Men i andre sektorer kan det være vanskelig å vurdere.”

I rapporten valgte et ekspertpanel ledet av Scank finansnæringen. Hun sa at bankenes eksponering ligger i lånebøkene deres, noe som har forsterket klimarisikoen som flere sektorer utgjør. Det er også grunn til å tro at markedene undervurderer risikoen for eiendomssektoren, sa Skanek, ettersom tilbakegående kystlinjer og flom har gjort noen områder ubeboelige.

Så er det forsikringsbransjen, som vil møte en stadig mer uforutsigbar verden av massive krav som stammer fra stadig mer ødeleggende værhendelser. Han sa også at risikoen fremdeles ikke er godt forstått i transportindustrien.

“Faren handler om det uventede,” sa Skank. “Jeg tror man må være veldig forsiktig med å anta at innsatsen er større der den er mer uttalt.”

For å avsløre disse skjulte risikoene sa ekspertgruppen at det norske formuefondet burde begynne å kreve at porteføljeselskaper utsetter seg for klimastress -tester. Videre må investoren selv gjennomgå klimatiske stresstester.

Fondet oppfordres også til ikke å behandle risiko som et sektorfaglig fenomen, men som noe spesifikt for enkeltbedrifter. Selv om oljeindustrien som helhet utgjør en betydelig klimarisiko, sa Skank, “kan det tenkes at et bestemt oljeselskap vil klare en transformasjon og bli ledende innen fornybar energi.”

Norge, Vest -Europas største oljeeksportør, er under økende press for å sette mer ambisiøse klimamål for sitt formuesfond blant klare bevis på at planetens varme blir farlig rask. Men foreløpig er hovedbekymringen for formuefondet og andre investorer fortsatt hvordan man best kan beskytte seg mot tap av porteføljer forårsaket av global oppvarming. Det var her finansnæringen generelt omfavnet miljø-, sosial- og styringsstrategier (ESG).

Norges finansminister, Jan Tore Sanner, har allerede indikert at han ser positivt på anbefalingene fra ekspertgruppen. Parlamentet trenger fortsatt å gi grønt lys til det formelle forslaget, og en endelig avgjørelse vil ikke bli fattet før etter valget i september, da den konservativt ledede koalisjonen sannsynligvis vil bli erstattet av en venstreorientert blokk.

Men Saner sa at fondet ikke bør avvike fra det endelige målet om å sette økonomisk avkastning først. Han sa at gruppen jobbet innenfor rammen av formuefondet, som var “rettet mot å oppnå høyest mulig økonomisk avkastning i nærvær av akseptable risikoer.” – Bloomberg