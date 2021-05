Avdøde Luis Suarez setter Atletico Madrid på randen av La Liga-tittelen – European Round-Up | Fotballnyheter

Luis Suarezs seier på 88. minutt mot Osasuna forlot Atletico Madrid for å vinne La Liga-tittelen for andre gang siden 1996.

Diego Simeones side kom som et sjokk etter at Andre Pudimir markerte publikum med 14 minutter igjen.

Men innbytter Renan Lodi nettet for Atletico i det 82. minutt før Suarez sene slutten.

Atletico, mesterne i 2014 under Simeone, avslutter sin andreomgangskamp neste søndag med en topoengs fordel over Real Madrid.

Real Madrid Holdt liv i håpet om å beholde tittelen etter en 1-0-seier Idrettsutøver Bilbao, Nacho Fernandez scoret det eneste målet i kampen i andre omgang. På den siste dagen reiser den virkelige verten til Villarreal, Atletico Real Valladolid.

Bilde:

Atletico feirer etter Suarez-målet



Shanti Mina krasjet Av Barcelona Håpet på å vinne tittelen som bh’en synker Celtic Vaiko Lionel Messi og kompaniet ble beseiret 2-1 på Nou Camp.

Messi dro kort på Atleticos side, men Sandys doble skapte et uerstattelig gap for Ronald Comans menn.

Som et resultat vil den katalanske klubben for første gang siden 2008 havne i topp to, ettersom deres Madrid-rivaler Real og Atletico ikke har nådd nå.

Bilde:

Shanti Mina scoret to ganger i Zelda Vigos seier over Barcelona



Andre steder i Spania, Ebar De ble eliminert fra La Liga etter et 4-1 nederlag Valencia. Resultatet er tre poeng bak Husca, som tapte 1-0 på Real Betis.

Elch Vant 3-1 Cadiz Å gi seg selv muligheten til å bli. Carlos Paca scoret et hat-trick Villarreal Vant 4-0 mot 10 mann Sevilla, Når Det virkelige samfunnet Han scoret fire ganger i 4-1-seieren Valladolid.

Tagfusa Kubo scoret 2-1 i det 84. minutt Getafe Imot Levante, Når Alltid Slo ut 4-2 vinnere mot Granada.

League 1 – PSG tar titteløpet til den siste dagen

Bilde:

Kylian Mbabane scoret sitt 26. LQ1-mål på søndag



PSG Distrahert Reims Ligelittet i Lig 1 skal gå 4-0 til den siste dagen Liten Uavgjort 0-0 hjemme St. Etienne, Gir dem et poeng med over.

Begge lag er borte neste helg, og møter PSG og Lily Wrath i Brest.

Reims-forsvarer Younis Abdelhamid sendte en håndball i det 11. minutt. Neymar erstattet straffen med en snubletur, og sendte deretter keeperen i feil retning etter et normalt skudd.

Kylian Mbappe doblet ledelsen i første omgang etter en felling av forsvareren Thomas Fockett, som sendte ballen rett til Mbappe for sitt serieledende 26. mål i eget straffefelt og endte på 40. plass denne sesongen.

Nate og Moise Keane avsluttet scoringen i siste øyeblikk med et varemerke nedover fra Marquinhos i andre omgang.

Lilly kjempet for å bryte ned siden til en organisert St. Etienne-side, men var nær å score i det 36. minutt da Luis Arazos skudd gikk bredt etter å ha fått selskap av spiss Brock Yilmas ‘fornuftige pasning.

Bilde:

Moise Keen og P.S.G.



Lilly vant nesten på skadetidspunktet, men Yusuf Yassis sitt frispark traff stolpen og Yilmas skudd bakfra ble blokkert av en forsvarer.

Monaco Vant sjuendeplass Renz Alexander Golos spiss Wissam Ben Yedder satte det 21. ligamålet i kampanjen 2-1, og la til et andre mål med en litt avbøyd streik.

Den brasilianske midtbanespilleren Lucas Baguetta scorer to mål og stjernespilleren Memphis Debbie Leon Vant 5-2 Nimes, Presset av feil.

Hussein Aur ble nummer fire etter et overlegent lagstrekk og innbytter Islam Slimani rykket nær Lyon på femte plass.

Marseille Avanserte til femteplass og polarposisjon til Europa League-plassering Sinne 3-2, men først etter at tilskuerne samlet seg fra 2-0.

Arcadius Milick fullførte et hat-trick for straffer for skadetid og ble nummer ni på 15 kamper. Marseille er tre poeng foran sjette Linse, Som tapte 3-0 Bordeaux.

Nantes Vant 4-0 Dijon For fjerde seier på rad, men var da i eliminert sluttspilletappe Lorient Hjemmelaget vant 2-1 Mets Bo på 17. Ludovic Azork scoret begge målene Strasbourg 2-0 seier i Rått.

Serie A – Løpet om topp fire er oppvarmet

Bilde:

Gianluigi Donorumma A.C. Assisterte Milan under en målløs remis



A.C. Milan Keeper Gianluigi Donorumma ble holdt til 0-0 uavgjort hjemme, og utnyttet sjansen til å tjene den etterlengtede retur til Champions League. Cochlear.

Seieren mot de 16. rangerte sardinianerne ville ha sikret Milan en plass blant de fire beste og deres første opptreden i europeisk fotballs beste klubbkonkurranse siden 2013/14 neste sesong.

Men Stefano Piolis lag jobbet hardt for en skuffende uavgjort, og endte på tredjeplass på 76 poeng, og gikk videre til finalen, bundet med Napoli i fjerde, men satte en head-to-head-rekord over dem, ett poeng foran den femteplasserte Juventus.

Napoli Kaptein Lorenzo Inzine hjalp til med å få ned 10 løp Fiorentina De jager en Champions League-plassering 2-0.

Hvis de vinner sesongens siste kamp eid av Hellos Verona neste søndag, vil Napoli få plass i neste sesongs Champions League.

Vendepunktet kom 57 minutter etter at Napoli ble bøtelagt for å ha trukket en hjørne-skjorte etter en VAR-gjennomgang, og bratsjen på bratsj Bartlomew Drakowski fikk et rødt kort for å motsette seg avgjørelsen.

Bilde:

Lorenzo Insane hjalp Napoli med å vinne på søndag



Insanes dame spot spark ble reddet, men han kom hjem, og den italienske kantspilleren var nær et sekund, da den igjen ble nektet av trearbeiderne, traff stolpen med et lavt skudd.

I det 67. minutt doblet Napoli sin fordel da Insin ga Gilinski en pasning, og for første gang tok streiken en stor avledning til Lorenzo Venutti og tildelte et selvmål for å lukke poengsummen.

Allerede utvist Burma Overgav seg 3-1 hjemme til lokale rivaler Sassuolo, Når Benevento Etter 1-1-trekningen vil de definitivt bli med i Kroatia i Serie B. Croton.

Andre steder har Fabio Guacliarella, 38, vært i brann i årevis Samptoria Vant 1-0 Udinese.

Bundesliga – Dortmund trygg Champions League-fotball

Bilde:

Borussia Dortmund har sikret seg Champions League-fotball for neste sesong



Borussia Dortmund Sesongen etter vant de Champions League 3-1 Strømnettet.

Rafael Guerrero, Marco Reus og Julian Brand, de nylig kronede DFP-Focal-vinnerne, vant sin syvende kamp i rad i Dortmund, før Robin Quyson Mains fikk en trøstepause fra straffemerket.

R.P. Leipzig – De som allerede garanterte andreplassen bak mestere Bayern München – Kjempet igjen for å uavgjort 2-2 hjemme Wolfsburg.

Maximilian Philippes første halvdel av dobbeltopptredenen vant Wolfsburg, men Justin Kluward og Marcel Sabitzer reddet et poeng for gjestene.