Avfall, måltider, rengjøringsprodukter, kampanjer…: disse bevegelsene som kan få deg til å tjene mye

Uten å investere i dyrt utstyr, er det faktisk måter å gjøre betydelige besparelser på daglig.

Inflasjon, stigende priser, tap av kjøpekraft, dette er ordene som har forstyrret belgiernes hverdag i flere måneder. Og i en tid hvor lønnsindeksen ikke er nok til å håndtere alle disse plutselige prisøkningene, er alle ute etter å spare penger. Men du må fortsatt vite hva du skal gjøre avhengig av tilstanden din. For hvis de som har penger til side og som har penger til å investere i nytt varmesystem eller ny bil kan satse på langsiktig sparing, er de bare en del av befolkningen. Vi vurderer for eksempel leietakere som ikke kan endre isolering av boliger eller kjeler, eller de som nylig har satset på en gasskjel og som ikke har råd til å installere komfyr. For når krisen er løst, er det mindre handlingsrom for alle.

Så vi bestemte oss for å lage en ikke-uttømmende liste over 10 enkle daglige rutiner for å spare penger, med liten eller ingen investering. Noen ganger er det nok å tilpasse seg hendelser for å redusere sine utgifter, og fremfor alt å forvente høye priser på enkelte produkter. Lager er én løsning, men butikker begrenser for tiden kjøp av enkelte produkter for å unngå mangel. Og så betyr lagring også å investere en viss sum penger for å bygge reserver.