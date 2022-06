Avgang for Jalan Brunson Knicks ville bli ansett som «uunngåelig»

Jalan Brunson I New York varmes det opp!

Det har vært ryktet i flere dager Nix Gi alt For å overtale den nåværende Dallas-spilleren til å signere med dem, først Gratis selskap. For å gjøre dette brukte de 100 millioner dollar på fire år …

En god jackpot vil få den 25 år gamle lederen til å fly til New York snart, ifølge lokale kilder. Mark Stein. Faktisk regnes Bransons avgang for «Big Apple» som «uunngåelig» i dag, noe som indikerer at Mavericks-lederne har trukket seg og ser frem til det. Gratis agenter Han forlater Texas fire år etter landet der.

Til tross for vanskelighetene med å være i forkant i mange år, vil Knicks styrke seg kraftig ved å børsnotere Den beste punktvakten som finnes På markedet har Kyrie Irving og Russell Westbrook nå implementert sitt «spilleralternativ». Men for Maws vil tapet av Jalan Brunson være et skikkelig slag ettersom han har etablert seg som lagets andre angrepsalternativ i sluttspillet (gjennomsnittlig 21,6 poeng), like bak Luka Tonzi.