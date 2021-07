Avgjørelsen om overføring fra Everton kan gi Liverpool et tidlig Man City-slag

Kingsley Common og forskjellige angripere har blitt knyttet til et flytting til Liverpool denne uken. Tar noen av navnene bort luksusen din, er det mulig å flytte til en etablert stjerne som Koman?

Hvis Common vil være med i Liverpool i sommer, vil han signere CV-en.

Han har vunnet en ligatittel hver sesong i seniorkarrieren, og han har scoret vinnermålet Bayern München I 2019/20 Champions League Endelig.

Imidlertid gjør hans skadehistorie absolutt ikke et trekk for franskmannen, og de røde er godt på vei til andre alternativer.

BSV Tony Malone Denne uken har vært knyttet til et flytting til Anfield, selv om hans avslutning foran målet for Nederland i Euro ikke har vært spesielt imponerende, og jeg personlig velger et medisinsk perspektiv.

Leeds kantspiller Robinha Mitt trekk ville være mitt førstevalg, et trekk for brasilianerne ville virke som en veldig realistisk idé, men det ville ikke overraske meg hvis Liverpool var imot å signere et alternativ fremover.

Hva er dine prioriteringer når det gjelder stillinger og navn? En midtstopper og en spiss?

EN Guinea-visdom Utskifting skal være topp prioritet for Michael Edwards i sommer.

Renato Sanchez Det var en interessant euro i sommer, selv om Portugal nylig ble slått ut av turneringen av Belgia, men hans lungeblåsende løp fra midtbanen var tydelig på at Liverpool trengte neste avdrag.

Som nevnt tidligere, ville Leeds ’Robinha være et realistisk alternativ J ர்க rgen Globes Angripende artilleri.

24-åringen har mye talent og er allerede vant til Premier League på Eland Road, der han allerede har spilt inn 15 målbidrag denne sesongen.

Liverpool trenger å utpeke en kvalitetssikkerhetskopi på høyre side og kan gjøre det verre enn de røde Denzil Dumfries Han hadde sterke euro for Nederland og var sterkt involvert i Everton.

Andre steder i markedet, burde Neko tillate at Williams slutter? Trenger han en erstatning?

Uten tvil, ja. Ja.

Hvis Liverpool kan få det rette anslaget på 10 millioner dollar til høyre, vil det være vanskelig å si opp klubben.

Det er spørsmål om waliseren er klar Trent Alexander Arnold Sikkerhetskopiering.

Ser man på Man City som skryter av Kyle Walker og Joao Cancello som høyreback-alternativer, kan det lønne seg å dykke inn i overføringsmarkedet for å heve laget i det feltet.

Ifølge noen rapporter kunne Man City signere med Harry Kane og Jack Graylish. Er Liverpool bekymret for å vinne tittelen igjen?

Harry Kane og uten tvil Jack Graylish Hvis Man City skal forbedre seg og England-paret ønsker å bli med i Manchester-laget, vil det definitivt være vanskelig for dem å vinne tittelen.

Det er imidlertid verdt å huske at Liverpool vil ha en mye forbedret forsvarslinje for Premier League-kampanjen 2020/21 og komme tilbake. Virgil von Dijk, Joe Gomez og Joel Mattip blir det største pluss.

Legge til mer Ibrahima Connaught Forsikre deg om at globussiden er der og ikke skriver den.

Rafa Benitez ser ut til å bli Everton-manager. Tanker?

For de fleste Liverpool-supportere kan det være vanskelig å se en av de beste lederne i Garden Club i Goodison Park, men for meg garanterer han fortsatt respekt fra Anfield-troende.

La oss ikke glemme innvirkningen han gjorde fra feltet, uavhengig av hvor han havnet i sommer.

Kort tid etter at han forlot Liverpool i 2010, donerte Hillsborough 000 96 000 til Family Support Group. Bevegelser som dette lever lenge i minnet til mange Liverpool-fans.

Bortsett fra hans likhet med de røde, ville han passe perfekt for Everton.

Noe annet yrke?

Liverpools aktivitet i overføringsmarkedet kan påvirkes av hendelser før sesongen Harvey Elliott Og Takumi Minamino.

Selv om det er vanskelig å se hvor sistnevnte passer inn i planene for neste sesong, vil paret sannsynligvis bli tilbudt muligheter i forrige sesong for å imponere Globen.

Elliott derimot kan være et nyttig valg for tyskerne. Med 18 målbidrag for Blackburn i mesterskapet, kan han bli en opprørende stjerne for de røde neste sesongen.

Hvis han treffer bakken i pre-season, kan han spare mange penger for Liverpool i sommer, men det gjenstår å se om han er klar.