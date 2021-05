Aviator signerer en partnerskapsavtale med et nytt norsk flyselskap

Aviator Airport Alliance, en fullskala leverandør av luftfartstjenester på 15 flyplasser over hele Norden og medlem av Avia Solutions Group-familien, har signert en partnerskapsavtale med det nye norske flyselskapet Flyr for bakkehåndteringstjenester.

Under det nye partnerskapet vil Flyrs Aviator Airport Alliance tilby fullstendig passasjer- og skråningshåndteringstjenester, inkludert snørydding, på alle norske flyplasser der Aviator opererer og Flyr har valgt en destinasjon: Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Bodø.

Flyr er et nytt norsk flyselskap som skal utføre sitt første fly i juni 2021. Flyselskapet vil først tilby flyreiser mellom større byer i Norge og utvalgte internasjonale destinasjoner i Sør-Europa.

Per Wassberg, administrerende direktør i Aviator, Norge kommenterte New Deal: “Vi er ekstremt glade og stolte over at dette nye, innovative og bærekraftige flyselskapet fokuserte på bærekraft, Flyr har vist sin tillit til vår erfaring og kompetanse og har valgt Aviator som en bakkehåndteringspartner for alle våre terminaler i Norge der vi opererer. Den nye avtalen er begynnelsen på et sterkt og vellykket partnerskap. “

Joe Alex Tanim, administrerende direktør i Aviator Airport, uttrykte selskapets glede i utviklingen og sa: ”Hos Aviator er vi ekstremt stolte over å ha blitt valgt som Flyr-partner i alle flyplassene vi opererer i Norge, og vi er veldig ser frem til nedleggelsen og det gode samarbeidet de kommende årene. Den første flyreisen til Tromsø vil bli tatt godt vare på av våre dyktige medarbeidere, og derfra blir dette en veldig spennende tur med Flyr på alle våre flyplasser. “.

Bjorn Eric Barman-Jensen, Senior Ground Operations Officer i Flyr, sa det han sa om det nye partnerskapet: “Gjennom RFP-prosessen har Aviator vist vilje til å samarbeide med oss ​​for å ta flyplassopplevelsen til et nytt nivå, samtidig som han er lydhør og kreative i sin tilnærming til våre visjoner og mål. At våre Aviator-kolleger vil gjøre sitt ytterste for å sikre at våre gjester kommer opp og smiler til vårt dedikerte og servicepersonell. Jeg ser frem til å samarbeide med Aviator for å videreutvikle dette partnerskapet og skape et ny standard for en vennlig flyplassopplevelse.