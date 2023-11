Avisdistribusjon: bpost på sidelinjen? Redaktørene er bekymret

Hver morgen ventes den med tilbakeholdt pust av hundretusenvis av belgiere, for hvem det å lese aviser er mer enn bare en vane. Et ritual som nå er muliggjort av bpost. Men ting kan endre seg. Dette bekymrer det offentlige selskapet så vel som avisutgivere.

Dagens avis, lørdag ekko Han avslørte at bpost kan miste kontrakten om å distribuere aviser (80 millioner årlig) og tidsskrifter (40 millioner). FPS Økonomi lanserte våren 2021 en utlysning om å fornye konsesjonen som utløper ved utgangen av året og som til nå har vært betrodd bpost. Det offentlige selskapet ga et nytt tilbud. Men ifølge våre kolleger vil bposts tilbud bli neglisjert til fordel for to konkurrenter, PPP og French Proxy.

Førstnevnte ville ha levert det beste forslaget angående avisdistribusjon, mens Proxemi vant forslaget til tidsskrift.

Det er mildt sagt følsomt

Enten fra FPS eller økonomiminister Pierre-Yves Dermany, nekter vi å komme med noen kommentarer. Og med god grunn er filen sensitiv. Det har allerede kostet tidligere bpost-sjef Dirk Theres jobben, som sa opp i desember 2022 etter mistanke om uregelmessigheter i tildelingen av avisdistribusjonsfranchisen.

På sin side svarte bpost med en pressemelding. «Vi har blitt informert (i pressen, red.anm.) om den siste mulige utviklingen i den journalistiske privilegiefilen. Den belgiske regjeringen må nå ta stilling til gyldigheten av søknadene og hvilke kandidater den har til hensikt å fortsette prosessen med. Vi håper å få avklaringer raskt. «

Hvis franchisen slipper unna, kan det offentlige selskapet måtte si opp flere tusen ansatte. Antallet ble nevnt som 3000 personer.

Dårlig erfaring med OPS

informasjon ekko På den annen side har dette utløst en reaksjon fra avisutgivere som er bekymret for avisdistribusjonskonsesjonen til PPP, som distribuerer dem i Brussel og Antwerpen. «Inntekter fra papirabonnement utgjør hovedfinansieringskilden for avisredaksjonen. […] Det er derfor viktig at avisdistribusjonstjenesten er av høy kvalitet, og at abonnenter mottar avisen sin pålitelig hver dag, og i dag overalt i Belgia, før klokken 07.30.«

Men presseutgiverne IPM og Rossel på den fransktalende siden, «Ikke i det hele tatt fornøyd med OPS-tjenestene i Brussel«…Basert på deres (dårlige) erfaring, er de bekymret for potensielt å tildele kontrakten til denne skuespilleren.»Gitt den katastrofale situasjonen for OPS-tjenester, ble det kalt inn til et krisemøte for denne distributøren for å utvikle en handlingsplan. Etter at PPP mislyktes i sin evne til å løse problemene i Brussel, bestemte forlagene seg nylig for å kalle inn denne operatøren for å få slutt på nødkaoset, og hvis de mislyktes, ville de bytte distributør. «

Derfor bestemte LAPRESSE.be, som samler utgivere, å uttrykke sine bekymringer til regjeringen ved å sende et brev til den der foreningen uttrykte sin overraskelse:Den mislykkede distributøren er høyt vurdert«Og han spør»At det gjennomføres en revisjon av de faktiske operasjonelle og teknologiske egenskapene til de tre kandidatene før noen beslutning tas «.

Utgivere stiller spørsmål ved offentlig-private partnerskaps evne til å få på plass strukturen som trengs for å distribuere dagsaviser. Faren er at misfornøyde abonnenter som ikke får avisa si opp abonnementet. Med stor mangel.

Ballen er nå hos politikerne. Det begrensede kabinettet forventes å studere denne kontrakten denne uken.

