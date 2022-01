Aviser svarer på Emmanuel Macrons kontroversielle kommentarer: «Uansvarlig», «Clevant», «Han godtar Jemmour-språket»

Tirsdag kveld skapte Emmanuel Macron overskrifter. I et intervju med Le Parisien forklarte den franske republikkens president at «de som ikke er vaksinert bør straffes til siste slutt». En setning som har fått mer blekk til å flyte de siste dagene.

I enkelte franske medier legger vi vekt på det farlige spillet som Emmanuel Macron spiller. I sin lederartikkel denne torsdagen skrev Le Figaro a “Demokratisk tragedie”. Sammenlignet med en bestemt Donald Trump med denne strategien. “I 2022, ønsker Emmanuel Macron en amerikansk situasjon for Frankrike?”, begynner Vincent redaksjonen Tremolet de Villers. «Emmanuel Macron fritar seg ikke fra alle mangler ved sin regjering (mangel på genuin sykehuspolitikk, sofistikert helsebyråkrati, manglende evne til å påtvinge vaksiner på de som er i fare), etablerer han frivillig i håp om politisk gevinst. Journalisten angrer også på å ha valgt et statsoverhode “På den offentlige og ydmykende listen over en kategori franskmenn som ikke har brutt noen lov”.

Macron, populist?

Liberation har valgt et skuespill for å provosere denne kontroversen: “All-Vox-populist” Avisen til venstre er siktet for et dynamisk bilde av presidenten på marineblå bakgrunn. Dow Alphonse, en daglig spaltist, understreker et trumfkort for strategien hans. “Ved å late som han presenterer helsestrategien sin, avslørte han valgstrategien sin, som ofte blir referert til som” buck shit “(…) Steve Bannon (forfatterens notat, tidligere nær Donald Trump)”

I følge journalisten valgte Emmanuel Macron klart sin motstander i andre runde. “Presidenten aksepterer språket og retorikken hans, og gir klar prioritet til andre runde mot Eric Gemmer: farvel til presidentens klær, storheten i prosessen, den rasjonelle leiren, diskusjonen om ideer.” Han insisterer. Når ferdig: “Vi kan være vaksinerte og uansvarlige, som Emmanuel Macron har bevist.”

Avisen Le Monde valgte også å snakke om dette emnet: “Macron velger splittelser”, Forklarer den daglige. “Så krigen er erklært. I nesten to år, mot Covit-19, har den forgiftet og skadet Frankrike rundt om i verden, men i flere uker mot de få millioner sivile som fortsatt nekter å motta den. I et intervju med en parisisk avis tirsdag 4. januar sa han: «Å føre en hensynsløs krig mot de som ikke er vaksinert»., Skriv til våre kolleger.

“En president i forhåndskampanjen”

Andre medier har kritisert Emmanuel Macron for allerede å ha startet en kampanje når det er en ordre om å respektere ham. “Igjen, den vanskelige håndteringen av helsekrisen har blitt holdt som gissel for presidentens beregninger før kampanjen.”, sukker Laurent Mouloud i L’Humanités avsnitt. President “Det er bedre å gå på jobb med samme grådighet for å fremme tilgang” Vaksiner, sier han. «Omtrent 4 milliarder mennesker som ikke er vaksinert, venter fortsatt på at multinasjonale farmasøytiske selskaper skal akseptere tilbakekalling av patenter..

Et konsept som finner ekko i Le Courrier Picard. “Han forlot rollen sin og valgte å innta stillingen som en kandidat, uten å tydelig erklære seg selv.”, Krypterer Bertrand Meinnel for regionale aviser, som er en fullstendig kontrollert slip. “Hvordan kunne Elyse forestille seg en feil i et gjenlest intervju? Umulig.”, Nevner en artikkel i avisen Midi Libre.