Avkastningen stiger, aksjene faller etter at Fed øker forventningene: Markedene brytes

(Bloomberg) – Obligasjonsrentene hoppet og aksjene falt en annen dag etter at Federal Reserve-tjenestemenn indikerte at de ville begynne å rulle tilbake stimulansen som drev utvinningen fra pandemien.

Aksjene lukket på sitt laveste nivå for dagen etter at Federal Reserve-styreleder, Jerome Powell, umiddelbart nedprioriterte risikoen for en renteøkning. S & P 500 falt opprinnelig da beslutningstakere avslørte at de forventet to renteøkninger innen utgangen av 2023. Dollaren styrket seg mot de store jevnaldrende. Avkastningen på referanseindeksen på 10 år økte fra det laveste på nesten tre måneder, mens fem- og syvårsnotatene falt ytterligere ettersom markedet priset i tidspunktet for renteøkning.

Råolje falt etter å ha steget 1,2% tidligere i New York, ettersom en sterkere dollar reduserte attraktiviteten til råvarer priset i valutaen.

“Det er klart at den første lesningen er en hawkisk lesning,” sa Michael Kontopoulos, direktør for rente- og porteføljeforvalter i Richard Bernstein Advisors LLC. “Dette støtter temaet om reversering og høyere priser, og vil sannsynligvis gi mer drivstoff til brannene til Jackson Holes eller FOMCs taping i senest i september.”

Sentralbanken holdt sitt referansepolitiske målområde uendret på null til 0,25% – der det har vært siden mars 2020 – og lovet å fortsette aktivakjøp i et månedlig tempo på 120 milliarder dollar til “mer betydelig fremgang” gjøres på sysselsetting og inflasjon.

Kvartalsvise prognoser viste at 13 av de 18 tjenestemennene favoriserte minst en prisøkning innen utgangen av 2023, sammenlignet med syv i mars. Elleve tjenestemenn så minst to stigninger innen utgangen av året. I tillegg så syv av dem et trekk så tidlig som i 2022, opp fra fire.

“Antallet mennesker som har kommet videre til 2023 er noe overraskende,” sa Brent Schott, senior investeringsanalytiker i Northwestern Mutual Wealth Management Co.

På en pressekonferanse etter at rentebeslutningen ble kunngjort, så Powell ut til å kaste litt kaldt vann på den første markedsreaksjonen til poengdiagrammet – ved å gå langt for å gjøre det klart at sentralbanken egentlig ikke vurderer renteøkninger på øyeblikk.

“Fed har ikke rystet båten,” sa Ryan Detrick, sjefsmarkedsstrateg i LPL Financial. De hevet inflasjonsforventningene og økte BNP-forventningene, og alle forventet det. Ja, den første spissen vil nå være i 2023, men igjen, dette burde ikke komme som en overraskelse for noen. “

Her er noen av de viktigste begivenhetene du kan se denne uken:

USAs finansminister Janet Yellen vil vitne for en huskomité om føderalt budsjett torsdag

Vurderingsbeslutninger kommer fra Sveits og Norge på torsdag

Bank of Japans pengepolitiske beslutning vil bli frigitt på fredag

Dette er noen av de viktigste grepene i markedene:

Butikker

S&P 500 er nede på 0,5%, mer enn noe slutttap siden 18. mai kl. 16.02 New York-tid.

Nasdaq 100-indeksen falt 0,3 prosent til det laveste nivået siden 10. juni

Dow Jones Industrial Average er nede på 0,8%, mer enn noe slutttap siden 18. mai

MSCI World Index falt 0,6% klokka 16.02 New York-tid, det største fallet siden 3. juni

mynter

Bloombergs Spot Dollar Index er opp 0,8%, mer enn noen gevinst på nesten et år

Euroen falt 1%, mer enn noe tap på om lag 15 måneder

Det britiske pundet falt 0,6%, mer enn noe tap siden 12. mai

Den japanske yenen er nede på 0,5%, mer enn noe tap siden 3. juni

obligasjoner

Det 10-årige statsobligasjonsrenteret går frem åtte basispoeng, mer enn noen sluttgevinst siden 12. mars

Tysk 10-årig obligasjonsrente falt 2 basispoeng til -0,25%

Renten på britiske 10-årige obligasjoner falt to basispunkter til 0,74%.

varer

West Texas Intermediate råolje falt 0,4 prosent til 71,84 dollar fatet

Gull futures falt 1,4%, ned for fjerde dag i rad, den lengste tapsserien siden 30. april

