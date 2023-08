Ved starten av 15. august-broen, preget av en hetebølge i Rhône-dalen, var A7 mellom Lyon og Marseille, A10 mellom Paris og Bordeaux og A9 mellom Orange og Le Perthes svært trafikkert, rundt 150 km. Ifølge Bison Foote, hver av de overbelastede trafikkorkene.

På vei sørover på A7 var reisetiden mellom Lyon og Orange 4.40 i stedet for 1.35 på vanlige tider, og 4.30 ventetid for å koble Orange og Narbonne i stedet for 1.40 på A9, sier Bison Feud.

A11 mellom Paris og Nantes og A13 mellom Paris og Caen er ikke spart, med titalls kilometer med stagnasjon, trafikkork og episoder med trekkspilltrafikk.

I påvente av trafikkbelastning, rådet Bison Feud spesifikt bilister til å forlate Ile-de-France før kl. 07.00 og unngå A7 mellom Lyon og Orange mellom kl. 05.00 og 18.00.

Denne akkumuleringen overstiger de 1 080 km som ble registrert under crossover 29. juli, men er langt fra den absolutte rekorden på 1 340 km som ble oppnådd 29. mai 2019 under Ascension Bridge.

Fredag ​​hadde køene allerede nådd 679,30 kilometer på høyden av dagen, men ble klassifisert som gule i avgangsretningen.

Det forventes ytterligere vanskeligheter på motorveiene A6, A7 i regionen Auvergne-Rhône-Alpes og på A8, A9 og A61 på middelhavskurven, som vil bli klassifisert som gul i begge retninger i sørøst på søndag.