Avskjedsmelding fra Hakima Dharmach til RTBF

“Det var der det endte..., Hakima Dharmach, fredag ​​kveld, skrev i en pressemelding fra kvelden av våre kolleger (som gjentar den berømte tittelen Jean-Louis Abert). I mer enn tre år på RTBF har jeg snudd en side“.”prosesjon av minner“, Før du takker lagene, som allerede annonserte denne avgangen i slutten av september i fjor, fortsetter “Uforglemmelige øyeblikk tilbrakt sammen i offentlighetens og kulturens tjeneste, intense og spennende øyeblikk”.

Tidligere programleder for 19h00 på RTL-TV, Hvem ønsker ikke å gå tilbake til den private kanalen, Så han ble beseglet til å trekke seg fra offentlig tjeneste. Leder for RTBFs kultur- og musikktema siden 2018. “Hver dag tilbrakt i offentlige medier er strålende. Det var et farvel nøye vurdert, men ikke ufølsomt.” Journalisten begynner nå å gå inn i entreprenørskap og, som han fortalte oss, slutter han seg til Acondo (som støtter selskaper i å administrere selskapers omdømme) konsulentfirma. En måned siden. “Bortsett fra prosjektene jeg leder på egen hånd, er samarbeid med Acondo den beste måten for meg å støtte de økonomiske aktørene i utfordringene de står overfor basert på deres omdømme, forbedre, beskytte eller utnytte det.”“