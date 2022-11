Avskoging: Norge gjenopptar bistanden til Brasil etter Lulas seier

– Før Bolsonaro hadde vi et godt og veldig nært samarbeid med regjeringen og avskogingen i Brasil falt drastisk under Lula da Silvas presidentskap, forklarte Espan Barth Ede. «Så gikk vi inn i en frontal konflikt med Bolsonaro, som hadde en fullstendig tilnærming mot avskoging».

Det skandinaviske landet, en stor finansierer av Amazonas-skogbevaring, suspenderte bistanden til Brasil i 2019, det samme gjorde Tyskland – en annen stor finansierer.

Under høyreekstremistens ledelse har avskogingen i regnskogen i Amazonas økt med 70 %, et «skandale» tall, sa Barth Aid.

Ifølge ham venter om lag 5 milliarder kroner (487 millioner euro) i midler til beskyttelse av Amazonasskogen i dag ubrukt norsk bistand.

– Når det gjelder Lula, merker vi at han under kampanjen la vekt på beskyttelse av Amazonas regnskog og beskyttelse av urbefolkningen i Amazonia, sa den norske ministeren til AFP i et telefonintervju.

«Derfor ser vi frem til å samhandle med teamene hans så snart som mulig for å forberede gjenopptakelsen av det historisk gode samarbeidet mellom Brasil og Norge,» la han til.

Luiz Inacio Lula da Silva, som allerede var president mellom 2003 og 2011, sverget søndag etter presidentseieren at Brasil var «klar til å spille ledende roller igjen i kampen mot klimaendringer».

«Brasil og planeten trenger en levende Amazon,» sa han.