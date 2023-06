Avslører etterforskningen bak kulissene av denne internasjonale svindelen

Til tross for en klar sikkerhetspolicy for reklameinnhold og mekanismer for gjennomgang av sponset innhold på Facebook, identifiserte denne undersøkelsen tydelig problemer med administrasjon av sponsede sider og meta av innhold.

Når det gjelder anskaffelse av sider uten eiernes viten, indikerer flere vitnesbyrd at deres gjenoppretting ikke kan gjøres raskt.

Når det gjelder sponset innhold, er det tydelig at noen uredelige annonser har klart å omgå sikkerhetstiltak. For etterforskere er dette en bekymringssak fordi «Dette undergraver ikke bare tilliten brukerne har til plattformen, men utsetter dem også for potensiell svindel«.

Samlet sett fremhever disse resultatene behovet for Facebook-brukere til å være oppmerksomme og årvåkne for å unngå å bli offer for slike svindelforsøk. Til slutt fremhever forfatterne viktigheten av plattformsikkerhetstiltak og proaktive deteksjons- og avbøtingsstrategier for å bekjempe disse uredelige aktivitetene på tvers av Metas plattformer.

Endelig sender medier som er målrettet mot denne svindelen, som RTBF, sine klager om brudd på opphavsretten, ifølge etterforskningen. Men på grunn av de nåværende vanskelighetene med å oppdage svindlere som opererer på nettet, er muligheten for å ta rettslige skritt mot uredelig bruk av deres eller deres samarbeidspartners bilde begrenset.