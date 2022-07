Avtalen med Erdogan får Stockholm til å skjelve

«Sverige vil ikke automatisk overlate folk til Tyrkia.» Sveriges statsminister Magdalena Andersen avga løftet på allmennkringkasteren SVT som svar på Ankaras utleveringsforespørsel. «33 terrorister» Det fungerte som grønt lys for Sverige og Finlands inntreden i NATO.

Svenske, finske og tyrkiske diplomatiske ledere undertegnet 28. juni, på sidelinjen av Atlanterhavsalliansens toppmøte i Madrid, en avtale om å oppheve det tyrkiske vetoet mot de to nordiske landene som slutter seg til NATO. Men dagen etter avtalen krevde Ankara et mottiltak gjennom stemmen til sin justisminister, Bekir Bostak, som kunngjorde sin intensjon. «Be Finland om å overlate seks PKK- og flere Fétö-medlemmer og Sverige seks PKK- og elleve Fétö-supportere». Ankara anser Kurdistans arbeiderparti som en terrororganisasjon, det samme gjør Feto, bevegelsen orientert av geistlige Fethullah Gulen, som er mistenkt for å ha startet kuppforsøket i juli 2016.

Når det gjelder Tyrkia, er utleveringen av medlemmer av begge organisasjonene uttrykkelig nevnt i Madrid-avtalen. «Hvis de oppfyller plikten sin, vil vi sende (notatet) til parlamentet.» Adopsjon, sa president Erdogan torsdag kveld. «Hvis de ikke gjør det, er det ikke snakk om at vi sender det til parlamentet …» Han annonserte at han var i Sverige Han lovet å deportere 73 terrorister.. Stockholm minner om at deres beslutninger om utlevering er underlagt rettferdighet «Frihet».

Til Magdalena Anderson «100 % bak Madrid-avtalen»Mange kurdere i landet, «ingen grunn til å være redd». «Jeg forstår at noen frykter at vi vil begynne å arrestere folk for å deportere dem. Men det er viktig å understreke at vi alltid vil respektere svensk lov og internasjonale tradisjoner, og vi vil aldri deportere svenske statsborgere.»

Sterk kritikk

Avtalen fikk skarp kritikk fra de regjerende sosialdemokratene og deres allierte i parlamentet, Venstrepartiet og De Grønne. «La oss bøye oss for autokratiet»De Grønnes talskvinne Märta Stenevi protesterte. «Vi ga Erdogan for mye», til tidligere sosialdemokratisk utviklingsminister Pierre Schory. I hans fotspor uttrykte tidligere leder av den kurdiske nasjonalunionen og et medlem av det sosialdemokratiske partiet, Wilton Tanrikulu, beklagelse. «Sverige forlater sine demokratiske verdier». «Andersons signatur er uakseptabel»Han mener de fikk selskap av Ridwan Altun, medlem av den politiske organisasjonen NCDK, en av de største kurdiske organisasjonene i Sverige. «Avtalen sår angst blant kurderne», Han fortalte Eko radio, fortalte dem «Bekymret og skuffet over å bli igjen et offer for pakten mellom diktatur og demokrati».

Det skandinaviske riket har rundt 100 000 mennesker av kurdisk avstamning, hvorav mange er født i Sverige.

Avtalen har reist forbehold fra noen eksperter i Sverige og Finland. Ifølge Martin Schein, en finsk professor i folkerett og tidligere FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og kamp mot terrorisme, ble dokumentet signert i Madrid. «Å bli tatt på alvor»Ansett som «Juridisk bindende statstraktat». sa han til seg selv «Spesiell anmeldelse»I en svensk avis Dagens NyheterAngående avtalens femte punkt. Sverige og Finland bekrefter at de anser PKK som en terrororganisasjon som før.Men begge landene er sanne «Å avvise motivene til disse terrororganisasjonene er bekymringsfullt», han tror. PKK har som mål å være et uavhengig Kurdistan, en slik skapelse «kan inkludere enkeltpersoner og organisasjoner som søker å oppnå dette målet med demokratiske midler».

Ove Bryn er professor i internasjonal rett ved Stockholms universitet og Försvarshögskolan «Kontrakt kan tolkes på forskjellige måter». «Det er et politisk dokument, det påvirker ikke svensk lov, og jeg tror ikke det skal sees på som en juridisk avtale.»

Om kontrakten er bindende eller ikke, «Tyrkia har fortsatt makt til å blokkere Sverige og Finland fra å bli med», Ifølge Inger Osterdahl, professor i folkerett ved Uppsala universitet. Statsministeren svarte «Utelukker ikke nye problemer med Tyrkia under tiltredelsen» Til NATO.