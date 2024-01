AXA Bank og Crelan vil slå seg sammen: men hva vil innvirkningen på kundetilfredsheten være i 2023? | Din guide

I påvente av fusjonen på bakken, fikk Crelan Bank og AXA Bank nok en gang separate vurderinger*. Crelan fikk en totalscore på 6,5/10; AXA Bank 6.4/10. For disse to partnerne er dette en liten nedgang sammenlignet med 2022. Tidligere hadde Krilan en score på 6,6; EXA 6.5.

Hvilke resultater oppnådde din finansinstitusjon i Banking Awards 2023? Her finner du alle resultatene.

Byrånettverk

Men når det gjelder drift av kontornettet har disse to bankene oppnådd gode resultater. De bekrefter dermed det generelle funnet om at banker med et nettverk av uavhengige filialledere oppnår bedre resultater enn banker med et nettverk av datterselskaper bemannet med funksjonærer.

Crelan fikk en totalscore på 7,2. AXA fikk 7.0. De beste poengsummene ble tildelt dem etter aldersgruppe fra 18 til 24 år: 7,9 for Crelan og 7,2 for AXA. De laveste skårene ble gitt til aldersgruppen 35 til 44 år: 7,0 for Crelan og 6,5 for AXA.

Når det gjelder Krylan, vurderte 73,5 % av kundene opplevelsen til byråets ansatte positivt eller svært positivt. For AXA er andelen 68,3 %.

69,2 % av Crelan-kundene er fornøyd med avstanden til nærmeste forhandler. For AXA er det 64,1 %. READ Ettårige statsobligasjoner: Belgierne har tegnet seg for nesten 22 milliarder euro... Hva er innvirkningen på landets finanser?

72,7 % av Crelan-kundene vurderte kundekommunikasjonstrender positivt. For AXA er forholdet 71,0 %.

Når det gjelder åpningstider, er 90,0 % av Crelan-kundene nøytrale eller positive. Når det gjelder AXA, er det 93,7 %. Flere og flere bankfilialer forsvinner: Hver arbeidsdag monterer Batopen en ekstra minibank.

Digital

Når det gjelder digital bank, har denne nye gruppen fortsatt mye arbeid å gjøre. AXA fikk en score på 6,5/10 fra sine kunder. Crellan fikk en poengsum på bare 6,4.

Disse to bankene presterte dårlig, spesielt blant yngre aldersgrupper. I aldersgruppen 18-24 år forble Crelans poengsum fast på 5,5/10. AXA fikk en vurdering på 6,1/10 blant aldersgruppen 35-44 år.

De to bankene hadde best score blant personer over 65 år (6,6/10).

53,5 % av AXA-kundene mener at deres nettbank- og forsikringsprodukttilbud er komplett. Angående Krillan; Det er bare 49,2 %.

Videre ble presentasjonen sett på som for grunnleggende. Bare 34,7 % av AXA-kundene og 35,4 % av Crelan-kundene er fornøyde med ikke-banktjenester.

67,3 % av AXA-kundene og 66,3 % av Crelan-kundene er fornøyde med nettsikkerhet.

Investeringsbanktjenester

AXA og Crelan regnes tydeligvis ikke som investeringsbanker av sine kunder. AXA Bank fikk en poengsum på 5,8/10. Crellan har det neppe bedre (5,9/10). For AXA varierer skårene fra 5,4 blant 35-44 åringer til 6,7 blant 18-24 åringer. Når det gjelder Crelan, varierer det fra 5,1 i aldersgruppen 18-24 år til 6,1 i aldersgruppen 55-64 år.

Når det gjelder kvaliteten på forskning og markedsinformasjon, var bare 39,8 % av AXA-kundene imponert, mens 46,5 % av Crelan-kundene var imponert. READ Seats fremtid er uklar, men den vil fortsatt inneholde biler

Når det gjelder sin nettplattform, fikk AXA en god vurdering fra sine kunder (37,8 %); Crelan fikk en poengsum på 39,8 %.

31,7 % av AXA-kundene er fornøyde med gebyrene. Når det gjelder Krylan er det 36,6 %.

AXA kundeservice ble vurdert positivt av 47,5 % av kundene; Det av Krylan på 55,5%. Mer enn 50 % av foreldrene sparer til barna gjennom en sparegris eller sparekonto: Men hvor mange av dem investerer for barna sine?

Sparebank

Som sparebank får Crelan en score på 5,2 fra sine kunder. Aldersgruppen 35-44 ga den 5,4, mens de over 65 ga den 6,2.

AXA fikk 5,7/10. Blant aldersgruppen 35-44 år fikk banken kun 5,2 poeng. I aldersgruppen 18-24 år fikk den en poengsum på 6,8. Fra 2024: Økt årlig skattefritak på sparekontoer.





*Mellom 10. og 21. november ba Guide Epargne, Spaargids og forskningskontoret iVox om meninger fra besøkende til deres egne nettplattformer (Guide-epargne.be og Spaargids.be) samt fra noen få andre DPG-mediekanaler (f.eks. hln) .be).be og 7sur7.be). De har fått uttale seg om bankene de er kunder i. Mer enn 51 000 personer sendte inn anmeldelsen. Dette omfattet personer som var kunder i én bank og personer som hadde kontoer i flere finansinstitusjoner og derfor lettere kunne sammenligne. READ Hvem er den tredje sterke mannen til Apple? Mannen som trakk en grense under en potensiell formue på 900 milliarder dollar - Business AM

