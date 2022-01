Axel Boyer: “Jeg ønsket å ødelegge Trucker’s Plateau”

Under utgivelsen av hans syvende album (Radio London) Den påfølgende mai talte Axel Boer først i avsnitt i begynnelsen av uken parisisk Om kreften han led av (en svulst). “Sangen har en selvbiografisk karakter ‘C’er D. மா Lynn ‘ (Hvor han induserer “dette fremmedlegemet”, forfatterens notat), Men jeg trenger ikke å få behandling. Lover 60 år gammel sanger. Det du vil si om det øyeblikket livet ditt blir snudd på hodet, er at når du mottar så forvirrende nyheter at du ikke er uovervinnelig, setter det deg foran opposisjonen, det virkelige valget om å overleve.” Før Jims far, avslørt Stemme Frankrike, Ikke legg til dette. “Dette er ikke første gang jeg har sett en lastebil nærme seg. Men jeg har lenge trodd på å gjøre døden til din beste allierte.

Men dette er på showet Anne-Elizabeth Lemoine denne mandagen (“Dette er historien om en gitarist som ikke vil bryte”) Oversetteren av «Cargo» gjorde om ham. Axel Bauer har det gøy med å kommentere kultfilmer fra sin tid på showet Champs Elysees, Presentert av Michael Trucker på TF1 i 1984, hvor han forsøkte å ødelegge gitaren sin direkte. “Jeg var sint, jeg var sint”, Han forklarte til deg c I Frankrike 5. “Det er en av mine første TV-serier. Jeg må si at Michael Trucker representerte selskapet for meg. Jeg ønsket å ødelegge tallerkenen hans, men jeg regnet ikke med at tallerkenen hans var i pleksiglass. Så gitaren spretter!” For en grunn til glede ved filming.