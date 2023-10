Axel Merckx sin spalte: Lefevere fortjener å gå ut inngangsdøren

Konklusjonen av megafusjonssagaen mellom Jumbo-Wisma og Sautal Quick-Step-lagene er utvilsomt den beste nyheten fra denne sesongslutt. For det første på et sportslig nivå, ettersom konsentrasjonen av noen av de beste rytterne i pelotonet på verdens største lag knuser motstanden. Med Roglik til Bora og Wingegard-Bocacar-Evenepole-trioen spredt på forskjellige lag, vil opptoget bli enormt neste sesong, og alt av sykling vil dra nytte av det.

På et menneskelig og sosialt plan vil det å stoppe denne ekteskapsordningen redde jobbene til dusinvis av mennesker, unntatt løpere. Jeg snakker her om de ansatte som sjelden ble fremhevet og levde med stresset og angsten ved å ligge til kai i flere uker. Åpenbart en veldig ubehagelig situasjon… Jeg tror Patrick Lefevre på ingen måte er ansvarlig for dette. Jeg har en følelse av at ting ble gjort bak ryggen hans eller over ham.

Når vi spoler tilbake filmen i denne serien, kan vi tenke at Remkos fars erklæringer kan ha forårsaket en del forvirring, som noen ønsker kan være født ut av. Han såret tvil om en fil som på ingen måte var i alle sine tanker ved å si at det ikke var sikkert at sønnen skulle spille for Soudal Quick-Step-laget neste sesong og at han måtte ta flere steg videre. Den belgiske mesteren hadde en langtidskontrakt med Lefebvres organisasjon. Løperen blir fanget i kryssilden med faren på den ene siden og sjefen på den andre, noe som åpenbart ikke er komfortabelt.

Det er bra at vi er tilbake i form av ro, siden jeg føler det er veldig trist og urettferdig å forlate pelotonen etter det Patrick Lefebvre har brakt til belgisk sykkelsport. Han fortjener å gå ut døra. Når det gjelder Zdenek Bakala, som noen pleier å demonisere i denne forbindelse, må vi ikke glemme at uten hans økonomiske støtte, ville laget ha forsvunnet for lenge siden. Patrick har understreket dette ved flere anledninger. Lærdommen av alt dette er etter mitt syn ikke noe bedre enn åpenhet. Dette strekker seg ikke nødvendigvis til omverdenen, men jeg føler at klarhet er nødvendig internt. Den har arbeidsmiljøet og den samlende kraften som er avgjørende for ytelse. To viktige parametere i profesjonell idrett. QED.

