“Axel Witsel au Standard? On en rigole” forsikre Thomas Meunier – Tout le foot

I RTBF, Thomas Meuniers exprium på situasjonen til sine landsmenn og utruste borussia Dortmund.

Udiskutabel durant ses deux premier saison i Allemagne, Axel Witsel ne fait aujourd’hui plus partie des plans du Borussia Dortmund. I den siste episoden skal jeg ikke slutte med klubben au terme de la saison. Dans et underholdende trekkspill à la RTBF, Thomas Meunier Situasjonens maksimale utløpsdato er 33 år. “Je ne dirais pas quil est devenu ønskelig à Dortmund. Ce que j’aime ici, au Borussia, c’est qu qu tu es correct avec les gens, les gens sont aussi corrects toi toi. Axel en toujours été profesjonell og korrekt avec le klubb. Her kan du finne journalene dine, og du kan se treff ved å baktale deg selv. Il se rend tilgjengelig for Marco Rose, qui ne l’a pas oublié. Son aventure avec Dortmund montere toucher à sa fin, mime si n’est jamais à l’abri d’une overraskelse. Il estujours exemplaire. Axel er den nest mest populære telleren i Bellingham, Dahoud eller Can Presents the Most Futur du Club.”

Jeg kommer til å ta langvarige deltakere for lange perioder, men det er et rykte om at en hjemvendt ikke er standard. Dans i West Dortmund, Thorgan Hazard et Thomas Meunier en ont profité pour charrier l’nfant de Sclessin. “On lu dit: ‘c’est déjà la fin de carrière’. Vedlikehold, Axel est un vrai Ligeois. Donc, il pourrait, à un moment donné, se dire: ‘il ya un vrai projet au Standard, me me plairait d’in faire partie, dcncadrer les jeunes et apporter ma pierre à l’difice et da fire en sorte que Standard revive et kjæledyr pe ‘. Vel, jeg gikk i hvert fall ikke ned uten å forklare meg først. Men i vår søken etter å finne den beste fotballen i de ambisiøse quizene og finne ut forskjellen på coupe i Europa, etc. Jeg tror standarden n’est pas viraiment i denne situasjonen er veldig aktiv. Jeg vet ikke Axel Registrer deg for en Contact Du Cité ligeois i Limmédiat. Jeg skal kode alle quizene på toget på klubbenes nivå. Ingen reviendra pas tout de suite. Il reviendra, cest sure, mais pas tout de suite.

Disse tilhengerne av standard devront donc encore patient avant de revoir chouchou fouler la pelouse de Sclessin.

Dicouvrez linterview integrert på RTBF Auvio av: