Axel Witzel er som en fisk i vannet hos Atletico Madrid

Med sine 33 år og 215 dager ble Axel Witzel mandag kveld Atletico Madrids tredje seniordebut på det 21. århundre. Prestasjonen hans mot Getafe så imidlertid ikke ut som en spiller som skulle finne en ny klubb og et nytt mesterskap.

Utplassert for første gang i karrieren i et femmannsforsvar i en offisiell kamp, ​​var den røde djevelen helt rolig. Hans forhold til Reinaldo – hans venstre – og Savic – hans høyre – virket allerede veldig modent, til tross for forberedelsene til denne stillingen (to uker) og autografer.

er allerede avgjørende

I løpet av 90 minutter ga Witzel Colconeros fordelen av sin ballbeskyttelse, sin ro, sin evig flotte posisjonering, defensive kontroll og deretter hans pasningskvalitet. Bortsett fra å vinne 93 % av pasningene sine (55/59), deltok belgieren godt i oppbyggingen.

Han er også i starten av et 0-3-løp etter å ha funnet Jono Felix i midtsirkelen. Etter å ha gitt to assists til Alvaro Morata, introduserte portugiseren Antoine Griezmann med stil.

Så inngangsprøven har vært vellykket for Witzel, som burde bli omplassert til denne posisjonen på søndag mot Villarreal. Merk at Yannick Carrasco spilte den siste halvtimen.