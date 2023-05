Axel Witzel ga stafettpinnen videre til Romeo Lavia og Orel Mangala

Axel Witzels ikke-uttak i landslaget falt sammen med Romeo Lavias første innkalling i mars i fjor. Som den unge midtbanespilleren fra Southampton symbolsk kom fra den erfarne Atletico Madrid-spilleren. «Jeg er mye som Witzel: solid defensivt, med kvalitet på ballen. Axel er virkelig et eksempel for meg.»19-åringen ble også stolt på.

Witsels Devils og venner reagerer på kunngjøringen hans: «Takk for alt kompis», «Respect Salup».

Romeo Lavia har lovet en stor fremtid og må snart finne seg til rette i Domenico Tedescos prosjekt. Kanskje en 4-2-3-1 mot Tyskland, med Kevin De Bruyne og en duo av midtbanespillere bak kantspillerne. I dette møtet assosierte Orel Mangala Amadou Onana med Witsel – Tielemans binomial i stedet for Witsel – Tielemans binomial ofte brukt av Roberto Martinez (i et annet opplegg). Lavia gikk i mellomtiden opp på slutten av kampen for å feire sin første opptreden i en Devils-trøye.

Heretter vil Orel Mangala og Romeo Lavia – de to djevlene som er nærmest Witzels profil – dele funksjonen til dette nummer 6. Samtidig kommer Onana og Tielimans inn for å fullføre duoen etter behov. Domenico Tedesco kan håpe at Leander Dentonker, Albert Sampi-Lokonga og deretter unggutten Aster Vranks eller Arthur Weermeeren også kan bli med på denne midtbanen, som har en lys fremtid foran seg.

Red Devils: Axel Witzel trekker seg fra internasjonal fotball!